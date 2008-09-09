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Spor

Edu’nun Porto’ya yetişmesi zor

09 Eylül 2008 03:00


Edu’nun Porto maçına yetişmesi çok düşük ihtimal. Topuğunda kemik ezilmesi olan Fenerbahçeli oyuncunun tedavisi devam ederken, bu futbolcunun özellikle Şampiyonlar Ligi’nde yerinin dolmasının güç olduğu vurgulandı.

Edu’nun henüz takım çalışmalarına başlayamaması nedeniyle Teknik Direktör Aragones, Yasin ile Can’ı maçlara hazırlıyor. Porto deplasmanında Edu’ya çok ihtiyacı olacağını bilen İspanyol hocanın doktorlardan aldığı bilgilerle hareket edip, bu futbolcunun yerini doldurmak için Önder’i de denediği ifade edildi.

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