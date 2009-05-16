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Spor

Edu'dan sevindirici haber

Fenerbahçeli futbolcu Edu Dracena, takımının kupa finalini kaybetmesinden dolayı büyük üzüntü duyduğunu açıkladı.

16 Mayıs 2009 03:00


Süper Lig'de Eskişehirspor ile oynanan maçta sakatlandıktan sonra ülkesi Brezilya'da sağ diz çapraz bağlarından başarılı bir ameliyat geçiren Fenerbahçeli futbolcu Edu Dracena, takımının kupa finalini kaybetmesinden dolayı büyük üzüntü duyduğunu açıkladı.

Ameliyatından itibaren 1 ay geçmesine rağmen kuvvet idmanlarına başlayan ve iyileşmek için büyük çaba gösteren Edu'nun su egzersizleriyle ağırlık çalışmalarına başladığı öğrenildi.

Beşiktaş ile İzmir'de oynanan Fortis Türkiye Kupası maçını seyrettiğini de ifade eden Edu Dracena, "Kupayı kaybetmiş olmaktan büyük üzüntü duydum. Sezon içindeki tüm eleme maçlarında bu kez Türkiye kupası'nın sahibi olacağımızı düşünmüştük. Ama artık geçti. Daha büyük başarılar bizi bekliyor. Sakatlığım da bu yönde çok güzel gelişmeler var. Ameliyattan sonra 1 ay geçmiş olmasına rağmen kuvvet idmanlarına başladık. Su içi bisiklet ve ağırlık idmanları devam ediyor. Beklenen süreden erken tarihte sahaya döneceğimi ümit ediyorum " dedi.

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