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Spor

Edu'dan kötü haber!

Fenerbahçeli Edu'nun sağ diz çapraz bağlarında yırtık tespit edildi, dizindeki ödem geçtikten sonra ameliyat edilecek

06 Nisan 2009 03:00

Fenerbahçe'nin, Turkcell Süper Lig'de dün akşam Eskişehirspor ile yaptığı maçta sakatlanan Edu'nun sağ diz çapraz bağlarında yırtık tespit edilirken, Brezilyalı futbolcunun dizindeki ödem geçtikten sonra ameliyat edileceği açıklandı.

Edu'yu muayene eden Fenerbahçe Kulübü Sağlık Grubu Başkanı Prof. Dr. Ömer Taşer'in, Brezilyalı futbolcunun sağ diz yan bağlarında esneme, çapraz bağlarında ise yırtık bulunduğunu tespit ettiği bildirildi.

Dizindeki ödemin geçmesinin ardından Edu'nun çapraz bağlarına operasyon yapılacağı kaydedildi.

Dünkü maçta geçirdiği sakatlığın ardından Acıbadem Hastanesi'ne kaldırılarak MR'ı çekilen Edu'nun, yapılan ilk muayenesinde ciddi bir durumu olmadığı, sadece dizinde ödem bulunduğu açıklanmıştı.

Hafta sonu Galatasaray ile yapılacak maçta forma giyemeyecek savunma oyuncusu, uzun bir süre takımını yalnız bırakacak.

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