Edu'dan iyi haber



Sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan ve sağ dizinden ameliyat olan Fenerbahçeli Edu'nun tedavisinin iyi gittiği açıklandı.



Eskişehirspor ile oynanan lig maçında sakatlandıktan ülkesi Brezilya'da sağ diz çapraz bağlarından ameliyat geçiren Fenerbahçeli futbolcu Edu'nun, fizyoterapi egzersizlerinin çok iyi gittiği bildirildi.



Brezilyalı futbolcunun ağabeyi Renato, Fenerbahçe Kulübü'nün resmi internet sitesinde yaptığı açıklamada, fizyoterapi egzersizlerinin çok iyi gittiğini belirtiği Edu'nun, 10 gündür süren fizyoterapi tedavisinde çok iyi gelişme gösterdiğini, hatta dizini 84 dereceye kadar bükebildiğini kaydetti.



Renato, Edu'nun fizyoterapi çalışmalarının önümüzdeki haftalarda da günde iki seans olarak devam edeceğini belirtti.



