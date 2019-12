Edu'dan hayati bir karar

Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcusu Edu, yaşadıkları tüm puan kayıplarına rağmen, ligdeki şampiyonluk şanslarının sürdüğünü söylerken evlilik kararı aldığını da açıkladı.



Edu, Fenerbahçe Dergisi'nin Mart ayı sayısında yer alan röportajında, beklemedikleri puan kayıpları yaşadıklarını kaydederek, ''Puan kayıpları hiç ummadığımız şekildeydi. İstanbul Büyükşehir Belediyespor ve Gençlerbirliği maçlarındaki yenilgilerin anlaşılmaz olduğunu takımdaki tüm oyuncular gibi ben de kabul ediyorum. Ancak sadece biz değil, bu yıl ligde zirveye oynayan tüm takımlar art arda puanlar kaybediyor. Ben yaşanan tüm beklenmedik kayıplara rağmen, ligdeki şansımızın devam ettiğini düşünüyorum'' ifadelerini kullandı.



Özel yaşamıyla ilgili olarak da Haziran ayında evleneceğini açıklayan Edu, ''Nişanlımın adı Milena. Düğün tarihimiz bile belli. 27 Haziran'da Brezilya'da Milena'yla evleneceğim. Buradaki tüm arkadaşlarımı Brezilya'ya şimdiden davet ediyorum'' ifadesini kullandı.



Üst sıradaki rakipleri ile henüz oynamadıklarını anlatan Edu, şöyle devam etti:



''Bu sene lig bize şunu gösterdi ki; puan cetvelinin ilk 5, hatta ilk 6 sırasındaki her takım sezon sonu şampiyon olabilir. Bizim avantajımız ise, bir şekilde şampiyonluğu belirleyeceğine inandığım, üst sıralardaki takımlarla yapacağımız maçları henüz oynamamış olmamız. Yani ligdeki gerçek rakiplerimizle maçlarımız önümüzde duruyor. O nedende tümünü derbi diye nitelendirebileceğimiz bu maçları kazandığımız takdirde, şampiyonluğun en büyük adayı yine biziz diye düşünüyorum. Tabii ki burada bir de dezavantajımız var. O da tüm bu bahsettiğim maçların büyük kısmını deplasmanda oynayacak olmamız. Bu zor sınavlardan başımız önde ayrılırsak, ligde şampiyonluğa ulaşırız diye düşünüyorum.''



İkinci devrenin başında uzun sayılabilecek bir sakatlık dönemi geçiren Edu, sakatlığının nedeniyle ilgili soruya da şu yanıtı verdi:



''Aslında özel yaşantıma son derece dikkat eden, özel hayatımla meslek yaşantımın sınırlarını çizebilen bir profesyonel anlayışa sahibim. Eğer başka bir şeyi ima etmek istiyorsanız; sizi temin ederim ki, böyle bir durum söz konusu değil. İkinci yarının başında lig ve kupada oynadığımız tüm maçlar, takım için çok önemli mücadelelerdi. Kupada iyi gittik ama ligde çok fazla puan kaybettik. Bu puan kayıplarının ne kadarı benim yokluğuma bağlanır bilemem ama ben de bu süreçte asla takımımı yalnız bırakmak istemezdim. Ancak sezon başından bu yana takımda benim yaşadığım türden çok fazla sakatlık yaşandı. Benim durumum da bunlardan biriydi diyebilirim.''



FORTİS TÜRKİYE KUPASI



Brezilyalı futbolcu, Fenerbahçe'nin Fortis Türkiye Kupası'ndaki şansıyla ilgili olarak da şu ifadeleri kullandı:



''Lig hala uzun bir maraton ama kupaya ulaşmak için önümüzde sadece 3 maç kaldı. Bu 3 maçtan isteğimiz sonuçlarla ayrılırsak, kupa bu yıl bizim olur. Takımdaki tüm oyuncular olarak, Fenerbahçe taraftarının bu konudaki isteklerinin ve bu kupa için camiada uzun süredir devam eden bir beklentilerin farkındayız. O nedenle Fortis Türkiye Kupası'na tüm gücümüzle sarılacağız. Bu konuda kesin olarak bildiğim bir şey varsa, bu sene bu kupayı bizim elimizden almaları oldukça zor olacak. Bunu kesinlikle söyleyebilirim.''