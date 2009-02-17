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Spor

Edu yine yok

Fenerbahçe, deplasmanda Gençlerbirliği ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bir günlük iznin ardından devam etti.

17 Şubat 2009 02:00


Fenerbahçe, deplasmanda Gençlerbirliği ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bir günlük iznin ardından devam etti.

Sakatlığı nedeniyle bir süredir takımdan ayrı olan Edu, topla çalışmalara başladı. Isınma ve pas çalışmalarında takımda yer alan Brezilyalı savunma oyuncusunun antrenmanın diğer bölümünde takımdan ayrılacağı ifade edildi. Tedavisi süren ve fizyoterapist eşliğinde takımdan ayrı koşu yapan Selçuk'un Gençlerbirliği maçında forma giymesinin zor olduğu bildirildi. Selçuk'un yanı sıra sarı-lacivertli ekibin sabahki çalışmasında sağ kasık bölgesinde hafif sakatlığı bulunan Abdülkadir ve tedavisi süren Güiza yer almadı. Josico ise saha içinde takımdan ayrı yürüyüş yaptı.

Bu arada, antrenmanı asbaşkan Neşet Yalçın da izledi. Sarı-lacivertliler, Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını akşam saatlerinde gerçekleştireceği günün ikinci çalışmasıyla sürdürecek.


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