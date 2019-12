-Edu ve Sidnei ilk kez ilk 11'de İSTANBUL (A.A) - 19.09.2011 - Spor Toto Süper Lig'de, Beşiktaş ile Ankaragücü arasında yapılan maça siyah-beyazlı takım, son resmi maçına oranla 1'i zorunlu olmak üzere 3 değişiklikle çıktı. Beşiktaş'ın Ankaragücü maçı kadrosunda Maccabi Tel Aviv ile yapılan UEFA Avrupa Ligi grup maçından farklı olarak, sakatlığı olan Almeida'nın yerine Edu görev yaparken, teknik direktör Carlos Carvalhal kalede Rüştü Reçber'in yerine Cenk Gönen, savunmada ise Tomas Sivok'un yerine Sidnei'yi tercih etti. Yeni transferler Edu ve Sidnei, ilk kez resmi bir maçta siyah-beyazlı takımda ilk 11'de görev yaptı. -Guti yine yok- Beşiktaş'ın Ankaragücü maçı kadrosunda yıldız oyuncu Guti yine yer almadı. Siyah-beyazlıların 18 kişilik kadrosunda Guti'nin yanı sıra, sakatlıkları süren Bebe, Ersan Adem Gülüm, Hugo Almeida, Fabian Ernst, Atınç Nukan ile Burak Kaplan, Mehmet Akyüz, Tanju Kayhan ve Tomas Sivok'a yer verilmedi. -125 gün sonra İstanbul'da lig maçı- Beşiktaş, Ankaragücü maçıyla bu sezon Spor Toto Süper Lig'de ilk kez İstanbul'da seyircisinin karşısına çıktı. Ligde en son geçen sezonun 33. haftasında, 16 Mayıs Pazartesi günü 3-1 galip geldiği Eskişehirspor maçında Fiyapı İnönü Stadı'nda oynayan siyah-beyazlılar, tam 125 gün sonra yine bir pazartesi günü lig karşılaşmasında taraftarlarını selamladı. -Tribünler dolmadı- Beşiktaşlı taraftarlar, takımlarının İstanbul'daki ilk lig maçına fazla ilgi göstermedi. 32 bin kişilik Fiyapı İnönü Stadı'nın tribünlerinde büyük boşluklar göze çarparken, müsabakayı yaklaşık 15 bin taraftar izledi. Taraftarlar maç öncesi futbolcuları kapalı tribünün önüne çağırarak, perşembe günkü Bursaspor maçına atıfta bulunup, ''Bursa'yı yenmeden İnönü'ye gelmeyin'' diye tempo tuttu. -Adalı, Havutçu ve Ateş'e pankartlı destek- Beşiktaşlı taraftarlar, futboldaki şike ve teşvik iddialarına yönelik soruşturma kapsamında, Metris Cezaevi'nde tutuklu bulanan kulüp asbaşkanı Serdal Adalı, teknik direktör Tayfur Havutçu ile protokol müdürü Ahmet Ateş'e desteklerini sürdürdü. Siyah-beyazlı taraftarlar, maç öncesi kapalı tribünde ''Sizler bizim kalbimizde siyah kadar asil, beyaz kadar temizsiniz'' yazılı büyük bir pankart açarken, bu isimler lehine tezahürat yaptı. -Kaptan yine Quaresma- Beşiktaş'ta Ankaragücü maçında sahaya takım kaptanı olarak yine Ricardo Quaresma çıktı. Maccabi Tel Aviv ile yapılan son maçta kaptanlık pazubandını takan Portekizli yıldız, Guti'nin maç kadrosunda olmaması, İbrahim Toraman'ın da yedek soyunması nedeniyle sahaya yine en önde çıkan isim oldu. -Hiddink takipte- Beşiktaş ile Ankaragücü arasında yapılan 2. haftanın son maçını A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Guus Hiddink de izledi. Hollandalı teknik adam, ay-yıldızlı ekibin 2012 Avrupa Şampiyonası elemelerinde 7 ve 11 Ekim'de İstanbul'da oynayacağı Almanya ve Azerbaycan maçları öncesi yardımcısı Oğuz Çetin ile birlikte futbolcuların son durumunu takip etti. Beşiktaş Kulübü yönetimi, taraftarlarını fair-play kurallarına uymak için uyardı. Bu amaçla tribünlerde el ilanları dağıtılırken, maç öncesinde de dahili anonsla sık sık çağrı yapıldı. -Ankaragücü taraftarı ilgi göstermedi- Karşılaşmaya konuk Ankaragücü taraftarları ilgi göstermedi. Başkent takımına eski açık tribünde ayrılan bin 600 kişilik bölümde, az sayıda sarı-lacivertli taraftarın yer aldığı görüldü.