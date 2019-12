Edu ve Lugano şoku

Turkcell Süper Lig'in 15. haftasında sahasında Antalyaspor'u 2-0 mağlup eden Fenerbahçe'de, Edu ve Lugano sarı kart cezalısı durumuna düştüler.





Defansın göbeğinde oynayan iki futbolcu Diego Lugano 17. dakikada, Edu Drecana ise 67. dakikada sarı kart gördüler ve önümüzdeki hafta oynanacak olan Konyaspor deplasmanında forma giyemeyecekler.



KANARYA, SIKINTI YAŞIYOR



Fenerbahçe, özellikle defansın göbeğinde Edu ve Lugano'dan yoksun çıktığı maçlarda bir hayli sıkıntı yaşıyor. Sarı lacivertli takımda, Lugano ve Edu'nun yokluğunda Konyaspor deplasmanında, Yasin Çakmak, Can Arat ve Önder Turacı 3'lüsünden 2'sinin forma giymesi bekleniyor.