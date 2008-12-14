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Spor

Edu ve Lugano şoku

Antalyaspor'u 2-0 mağlup eden Fenerbahçe'de, Edu ve Lugano sarı kart cezalısı durumuna düştüler.

14 Aralık 2008 02:00


Turkcell Süper Lig'in 15. haftasında sahasında Antalyaspor'u 2-0 mağlup eden Fenerbahçe'de, Edu ve Lugano sarı kart cezalısı durumuna düştüler.


Defansın göbeğinde oynayan iki futbolcu Diego Lugano 17. dakikada, Edu Drecana ise 67. dakikada sarı kart gördüler ve önümüzdeki hafta oynanacak olan Konyaspor deplasmanında forma giyemeyecekler.

KANARYA, SIKINTI YAŞIYOR

Fenerbahçe, özellikle defansın göbeğinde Edu ve Lugano'dan yoksun çıktığı maçlarda bir hayli sıkıntı yaşıyor. Sarı lacivertli takımda, Lugano ve Edu'nun yokluğunda Konyaspor deplasmanında, Yasin Çakmak, Can Arat ve Önder Turacı 3'lüsünden 2'sinin forma giymesi bekleniyor.

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