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Spor

Edu takımla vedalaştı

08 Nisan 2009 03:00


Fenerbahçe'de sezonu kapatan Brezilyalı savunma oyuncusu Edu, tesislere gelerek takım arkadaşlarıyla vedalaştı. 

Fenerbahçe, Turkcell Süper Lig'de 12 Nisan Pazar günü Galatasaray ile yapacağı derbi maçın hazırlıklarını bir günlük aradan sonra sürdürdü. Teknik direktör Luis Aragones'in verdiği izinle dünü dinlenerek geçiren sarı-lacivertliler, Samandıra Tesisleri’nde çalışmalarına başladı. Eskişehirspor karşısında alınan galibiyetle derbi öncesi havaya giren sarı-lacivertlilerin bugünkü çalışmasında başta Kazım olmak üzere futbolcuların neşeli tavırları dikkati çekti. Kazım, antrenmanın son bölümünde esneme hareketleri yapıldığı sırada hareketleriyle takım arkadaşlarını güldürdü.

EDU VEDALAŞTI

Sağ diz çapraz bağlarında yırtık, yan bağlarında esneme tespit edilen Edu, tedavisini ülkesi Brezilya'da sürdürecek.Brezilya'da ameliyat olacak sarı-lacivertli futbolcu, bu sabahki antrenmana koltuk değneğiyle gelerek takımla vedalaştı.

Sahanın kenarında, yönetim kurulu üyesi Neşet Yalçın'ın da bulunduğu sırada teknik direktör Aragones ile görüşen Brezilyalı futbolcu, bir süre antrenmanı izleyip tesislere girdi.Yarın akşam saatlerinde ülkesine gidecek Edu, yeni sezon hazırlıklarına yetişmeye çalışacak

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