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Spor

Edu sezonu kapattı

Eskişehirspor maçında dizinden sakatlanan Edu'nun çapraz bağlarında yırtık tespit edildi.

06 Nisan 2009 03:00

Eskişehirspor maçında dizinden sakatlanan Edu'nun çapraz bağlarında yırtık tespit edildi. Brezilyalı futbolcunun ameliyat olacağı ve 4 ay sahalardan uzak kalacağı açıklandı.

Fenerbahçe'nin Eskişehirspor ile oynadığı maçta dizinden sakatlanan Edu'nun sezonu kapattığı öğrenildi.

Bezilyalı futbocunun bugün yapılan kontrollerinde ön çapraz bağlarından yırtık olduğu belirlendi. Ameliyat olması gereken Edu'nun sahalara dönüşünün 4 ay süreceği açıklandı.

Fenerbahçe'nin Eskişehirspor ile oynadığı maçta Youla ile girdiği pozisyonda sağ dizinden sakatlanan Edu, karşılaşmaya devam edememiş ve yerini Yasin'e bırakmıştı.

ALEX İÇİN SEFERBERLİK

Öte yandna Fenerbahçe'de, hafta sonu Galatasaray ile yapılacak derbi maçı için yoğun bir mesai harcanıyor.

Sağlık ekibi, sakatlığı bulunan Alex'i ve hafif sorunları olan futbolcuları zorlu derbiye yetiştirebilmek için çaba harcarken, takımın idari yetkililerinin de futbolcuları derbiye daha iyi motive edebilmek için planlar yaptıkları öğrenildi.

Sarı-lacivertli ekipte daha önce futbolcuların derbi maçlara motivasyon sağlamaları için, Samandıra Kamp Merkezi'nde soyunma odası önündeki duvarlara, derbi galibiyetlerinin medyaya yansıyan görüntüleri ve çeşitli sloganlar Portekizce ve Türkçe yazılı pankartlar yapılarak asılmıştı.

Fenerbahçeli futbolcuların sezonun ilk yarısındaki Galatasaray maçına motive olmaları için de Samandıra'da ''Aşk Tutulması'' filminin gösterimi yapılmıştı.

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