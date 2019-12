Edu, Santos'a yakın

Fenerbahçe'nin sözleşmesini feshettiği başarılı oyuncunun, Brezilya’nın saygın kulüplerinden Santos ile anlaşmak üzere olduğu iddia edildi. Edu’nun 10 gün içinde topla çalışmalara başlayacağı bildirildi.



Brezilya’nın en fazla takip edilen internet sitelerinden biri olan Gazeta Esportiva, Fenerbahçe tarafından sözleşmesi fesh edilen Edu’nun, ülkenin saygın kulüplerinden Santos ile anlaşmak üzere olduğunu iddia etti.



Haberde, sarı-lacivertlilerin eski oyuncusunun menajerliğini de üstlenen kardeşi Renato Abonizio ile Santoslu yetkililerin transfer konusunu görüşmek üzere geçen hafta bir araya geldikleri belirtilirken, Brezilya kulübünün Edu için teklifini sunduğu kaydedildi.



28 yaşındaki futbolcunun Cruzerio’da oynadığı dönemde hocası olan ve halen Santos’u çalıştıran Luxemburgo’nun bu transferin bir an önce bitirilmesini istediği ifade edilirken; 57 yaşındaki deneyimli teknik adamın Edu ile olan yakın arkadaşlığı nedeniyle onu takımında görmek istediği belirtildi.



Santos’tan cevap bekleyen Brezilyalı futbolcunun, 10 gün içinde topla çalışmalara başlamasının, 1 ay içinde de oynayacak duruma gelmesinin beklendiğinin altı çizildi.



Radio Globo adlı radyo istasyonuna konuşan Edu, “Santos ile görüşmelerde bulunduğum doğru. Benim talep ettiğim ücret ile kulübün bana önerdiği arasında çok fazla fark yok. Palmeiras da benimle ilgileniyor. Kardeşim, onlarla konuşmaya gitti” dedi.