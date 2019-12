Edu kendini yaktı

Sakatlığı bulunan Brezilyalı yıldız, G.Antep maçı öncesinde sırf takıma girebilmek için kendisini iyi hissettiğini söyleyince, iyileşme süresini uzattı.



Fenerbahçe’nin Brezilyalı savunma oyuncusu Edu Drecana’nın kendi kendini yaktığı ortaya çıktı. Partizan ile deplasmanda oynanan Şampiyonlar Ligi üçüncü öneleme rövanş maçında sakatlanan tecrübeli futbolcunun Gaziantep maçı öncesinde sağlık ekibi ile yaptığı görüşmede tamamen iyileşmeden "kendimi iyi hissediyorum, oynarım" dediği ve risk alarak hem takımına, hem de kendine zarar verdiği belirlendi.



Takımla çalışmadı



Sarı lacivertli takımın geçtiğimiz yıl Devler Ligi’nde elde ettiği başarıda önemli katkısı olan Edu, bir haftada geçebilecek sakatlığında sabırlı davranmadığı için ödeminin artmasına neden oldu.



Diego Lugano ile iyi bir ikili oluşturan ve takımın savunmasına güç katan Brezilyalı futbolcunun milli maçlar için verilen arada tedavisini sürdürdüğü ve Porto maçında oynama şansını artırdığı bildirildi. Takımla birlikte henüz antrenmana çıkmayan Edu Hacettepe deplasmanında kesin olarak forma giyemeyecek. Pazartesi günü kontrolden geçecek olan sambacı doktorların vereceği rapor doğrultusunda kadroya dahil edilecek.



Aragones bilgi alıyor



Fenerbahçe Teknik Direktörü Luis Aragones’in Edu için sağlık ekibinden sık sık bilgi aldığı ve maç gününe kadar bu oyuncunun durumunu bekleyeceği vurgulandı. Edu’nun sakatlığı geçmediği takdirde son maçlarda Lugano ile yan yana oynayan Yasin Çakmak ilk onbirde sahaya çıkacak.



Tecrübeli oyuncu yakın arkadaşlarına Porto maçında oynamayı çok istediğini ve ödeminin azaldığını belirterek, "Bu maç bizim için çok önemli. Geçen sezon evimizde oynadığımız İnter maçını kazanarak lige iyi başlamıştık. Bu kez de deplasmandan iyi bir sonuçla dönmeliyiz. Alacağımız puan veya puanlar önümüze iyi bakmamızı sağlayacak" dediği ileri sürüldü.