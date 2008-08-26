Edu da yok

Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçında yarın Sırbistan temsilcisi Partizan'ı konuk edecek olan Fenerbahçe'de, Brezilyalı savunma oyuncusu Edu'nun sakatlığı sıkıntı yarattı.



Gaziantepspor maçında ayak bileğine darbe alan Edu'nun sakatlığının ciddi olduğu ve tedavisinin 3-4 hafta sürebileceği belirtildi. Fenerbahçe Teknik Direktörü Luis Aragones'in, Partizan karşısında Lugano'nun yanında Yasin, Can ya da Önder'den birine forma vermesi bekleniyor.



Öte yandan Fenerbahçe'de Selçuk Şahin ve antrenmanda sakatlanan Semih'in de Partizan'a karşı forma giyemeyeceği öğrenildi.

