EDS'nin kestiği tarafik cezaları ehliyette

T24 - Elektronik cezaların caydırıcılığını artırmak için hazırlanan yönetmelik taslağına göre; EDS’nin kaydettiği trafik cezalarına da ehliyetten ceza puanı kesilecek.



Kırmızı ışık ihlali şehir içi trafikte en çok yapılan hata. Sadece İstanbul'da 212 bin 241 sürücü kırmızı ışıkta durmaya gerek görmedi. Toplam 30 milyon lira ceza kesildi.

ntvmsnbc'nin haberine göre, Emniyet Genel Müdürlüğü’nün aldığı karara göre bundan böyle Elektronik Denetim Sistemi (EDS) ile kesilen cezalar da ceza puanı olarak ehliyete işlenecek.

Daha önceden ceza puanı yalnızca trafik polislerinin kestikleri ceza ile ehliyete işleniyordu.

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün hazırladığı yeni yönetmelik taslağında elektronik cezaların caydırıcılığını artırmak için yeni düzenlemeler yapıldı.

EDS’nin kaydettiği trafik cezaları da trafik polislerinin kestiği cezalar gibi ehliyetten ceza puanı olarak kesilecek.

İtiraz hakkı

Ehlilyetinden ceza puanı düşen sürücü iki hafta içinde cezaya itiraz edebilecek. Plaka sahibi aracı kendisinin kullanmadığını ispatlarsa puanı düşmeyecek.