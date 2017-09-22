T24 LogoT24 Logo
Gündem

Edremit'te üç işyerine silahlı saldırı

Fatih Emrah ERDOĞAN/EDREMİT (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR'in Edremit İlçesi'nde beyaz eşya, mobilya ve inşaat sektöründe hizmet veren bir şirketin iki ayrı yerdeki 3 mağazasına silahlı saldırıda bulunuldu

22 Eylül 2017 12:23

Fatih Emrah ERDOĞAN/EDREMİT (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR\'in Edremit İlçesi\'nde beyaz eşya, mobilya ve inşaat sektöründe hizmet veren bir şirketin iki ayrı yerdeki 3 mağazasına silahlı saldırıda bulunuldu.
Edremit\'te inşaat, beyaz eşya ve mobilya üzerine işletmeleri bulunan şirketin ilk olarak dün Kadıköy\'de bulunan seramik mağazasına ateş açıldı. Saat 21.15\'te ise şirket bünyesinde bulunan ve Soğanyemez Mahallesi Kurşunlu Caddesi\'nde faaliyet gösteren beyaz eşya mağazasına 2 el, mobilya mağazasına ise 4 el ateş edildiği öğrenildi. Kimliği belirlenemeyen tabancalı saldırgan yaya olarak olay yerinden kaçtı.
Şirket ortaklarından Eray ve Ersan Özdemir kardeşler, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında bir süre cezaevinde kaldıktan sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.
Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Fatih Emrah ERDOĞANEDREMİT Balıkesir DHA BALIKESİR EdremitEdremitKadıköySaatSoğanyemez Mahallesi Kurşunlu CaddesiKimliğiErayErsanFethullahçı TerörDevlet Yapılanması FETÖPDYPolisinFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Milli Eğitim Bakanlığı'nın öğretmenlere dağıttığı kitapta başı açık ve kapalı...

Yeni partiler Ankara kulislerini hareketlendirdi; İyi Parti, Gelecek Partisi, Saadet...

Albayraklar savunma sanayiinden 'vuruşarak' çekiliyor: "İhtiyacımız olan desteğe bir türlü...

İrem Sak: Hayatıma girecek kişi nefes alsın yeter...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24