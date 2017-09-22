Edremit'te üç işyerine silahlı saldırı

Fatih Emrah ERDOĞAN/EDREMİT (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR\'in Edremit İlçesi\'nde beyaz eşya, mobilya ve inşaat sektöründe hizmet veren bir şirketin iki ayrı yerdeki 3 mağazasına silahlı saldırıda bulunuldu.

Edremit\'te inşaat, beyaz eşya ve mobilya üzerine işletmeleri bulunan şirketin ilk olarak dün Kadıköy\'de bulunan seramik mağazasına ateş açıldı. Saat 21.15\'te ise şirket bünyesinde bulunan ve Soğanyemez Mahallesi Kurşunlu Caddesi\'nde faaliyet gösteren beyaz eşya mağazasına 2 el, mobilya mağazasına ise 4 el ateş edildiği öğrenildi. Kimliği belirlenemeyen tabancalı saldırgan yaya olarak olay yerinden kaçtı.

Şirket ortaklarından Eray ve Ersan Özdemir kardeşler, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında bir süre cezaevinde kaldıktan sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.

Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.



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