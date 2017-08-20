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Edremit'te sazlık alanda yangın

Fatih Emrah ERDOĞAN- Sefer TALAY/EDREMİT (Balıkesir), (DHA) - BALIKESİR'in Edremit İlçesi'nde sazlık alanda çıkan yangın, yakındaki yerleşim yerlerine sıçramadan söndürüldü

20 Ağustos 2017 00:36

Fatih Emrah ERDOĞAN- Sefer TALAY/EDREMİT (Balıkesir), (DHA) - BALIKESİR\'in Edremit İlçesi\'nde sazlık alanda çıkan yangın, yakındaki yerleşim yerlerine sıçramadan söndürüldü.
Zeytinli Dalyan mevkiindeki sazlık alanda, bugün gündüz saatlerinde yangın çıktı. Yükselen dumanları gören çevre sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye bir yangın söndürme helikopteri ile 7 arazöz sevk edildi. Ekipler, alevlerin çevredeki yazlıkları tehdit etmesi üzerine yerleşim yerlerinde önlem aldı. Yaklaşık 10 dekarlık sazlık alanı etkileyen alevler, yerleşim yerlerine yaklaşık 20 metre kala kontrol altına alındı. 
Bölgede soğutma çalışmaları sürerken, yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlatıldı.

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