Edremit'te farkındalık için bisiklet turu

BALIKESİR, (DHA)- BALIKESİR’in Edremit ilçesinde 16- 21 Eylül tarihleri arasında kutlanan \'Avrupa Hareketlilik Haftası\' kapsamında 65 bisikletli, kent turu atarak bisiklet kullanımına dikkat çekti.

Şehirleri sürdürülebilir ulaşım tedbirleri almaya, motorlu taşıtlara alternatif ulaşım yöntemlerini kullanmaya teşvik eden ‘Avrupa Hareketlilik Haftası’ kapsamında, bisiklet kullanımına dikkat çekmek isteyen Edremit’te Akçay Bisiklet Grubu üyesi 65 bisikletli, kentin sokaklarında yaklaşık 7 kilometre pedal çevirdi. Edremit Belediyesi tarafından organize edilen etkinlik çerçevesinde Edremit Meslek Yüksek Okulu önünde toplanan bisikletliler, ‘Arabadan in, bisiklete bin’ sloganları eşliğinde kentin birçok mahallesini içeren rotada pedal çevirerek, ‘Edremit Bisiklet Farkındalığı Turu’ attı. Edremit\'in farklı güzelliklerini çevre dostu ve sağlıklı bir bakış açısıyla gözler önüne seren bisiklet turu, şehirlerarası otobüs terminali yanındaki bisiklet yolunda sona erdi.

\'BİSİKLETE BİN ARABADAN İN\'

4 yıldır arkadaşlarıyla birlikte bisiklet sporu yaptıklarını söyleyen Akçay Bisiklet Grubu Kurucusu ve Başkanı Esma Alkan, bisikletin sağlık ve çevre için önemine vurgu yaparak, \"Çeşitli aktivitelerde bulunuyoruz. Bisiklet dostluk, dayanışma, sevgi demek. Bisiklet güzellik demek. Bu etkinliğe de Edremit Belediyesi’nin daveti üzerine katıldık. Bugün bisiklet farkındalık turu yapıldı ve biz bunu güzel bir şekilde bitirdik. Bisiklete bin, arabadan in diyoruz. Çünkü bisiklet hem ucuz hem sağlıklı hem de doğa içinde gayet güzel bir şekilde gidiyorsunuz. Bir masrafı da yok. Havayı kirletmiyor. Bu anlamda güzel bir aktivite diye düşünüyorum bisikleti” dedi.

Katılımcılara tur sonunda Edremit Belediye Başkan Vekili Şengül Sönmez ve Başkan Yardımcıları Mehmet Ertaş, Metin Tunçer ile Tamer Acar tarafından teşekkür belgesi verildi.



FOTOĞRAFLI