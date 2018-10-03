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Edremit'te aranan 19 kişi şafak operasyonuyla yakalandı

Devrim DERİN/BALIKESİR, (DHA)- BALIKESİR'in Edremit ilçesinde bir mahalleye özel harekat destekli operasyonda aranan 19 kişi yakalanarak gözaltına alındı

03 Ekim 2018 18:42

Devrim DERİN/BALIKESİR, (DHA)- BALIKESİR\'in Edremit ilçesinde bir mahalleye özel harekat destekli operasyonda aranan 19 kişi yakalanarak gözaltına alındı.
Balıkesir Emniyet Müdürlüğü ile Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü\'ne bağlı Narkotik, Özel Harekat ve Çevik Kuvvet şubeleri ekiplerinin İbrahimce Mahallesi\'nde saat 04.30 sıralarında yaptığı operasyonda çok sayıda ev ve araç arandı. Operasyonda aranan 19 kişi de gözaltına alındı. Yapılan aramalar sırasında 13 ruhsatsız tüfek, 3 ruhsatsız tabanca ve 320 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan 19 kişi ile ilgili işlemlerin devam ettiği öğrenildi.

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