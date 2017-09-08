Edremit'te açık su maratonu

Fatih Emrah ERDOĞAN / EDREMİT (Balıkesir), (DHA)- EDREMİT Belediyesi ve İstanbul Yıldızlar Yüzme Spor Kulübü\'nün işbirliği ile düzenlenen Uluslararası Açık su Yüzme Maratonu pazar günü Edremit\'in Akçay mahallesinde yapılacak.

Türkiye\'nin yanı sıra KKTC ve Belçika\'dan 250 sporcunun katılması beklenen yarış, sabah saat 10.00\'da Akçay Belediye Plajı\'nda başlayacak, yüzücüler Edremit Körfezi\'nde kategorelerine göre 2 bin ve 4 bin metrelik parkurda madalya mücadelesi verecek.

Edremit Belediye Başkanı Kamil Saka, geçen yıl düzenledikleri dağ maratonunun ardından bu kez açık su maratonu ile yöreye haraketlilik getirmeye çalıştıklarını belirterek, \"İlk kez gerçekleşecek bu organizasyona tüm Edremit halkını davet ediyorum\" dedi.

Uluslararası Açık Su Yüzme Maratonu\'na masterlerde dünya şampiyonu olan Ahmet Nakkaş ve Serkan Atasoy, 87 yaşındaki maraton yüzücüsü Levent Aksüt ve Manş\'ı geçen Türk ekibinin katılacağı bildirildi.

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