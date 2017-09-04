Edremitli turizmcilerden Eylül daveti

Fatih Emrah ERDOĞAN / EDREMİT (Balıkesir), (DHA)- TURİZMDE Kurban Bayramı dopingi yaşayan Edremit\'teki işletmeciler, tatilcilere Kazdağları ve Kuzey Ege\'nin sonbaharda da güzelliklerini yaşamaları için davette bulundu.

Son yıllarda ciddi bir talep artışının yaşandığı Edremit Körfezi\'nde Kurban Bayramı tatili ile birlikte rezervasyonlarda doluluk yaşandı. Otellerde boş yer kalmazken Edremit\'te yapılan tanıtım ve etkinliklerle bölge turizm merkezi haline gelmeye başladı. Huzurlu ve sakin bir tatil isteyenler, Edremit Kazdağları\'nın eşsiz doğası, Burhaniye Madra Dağı, Ayvalık\'ın tabi güzellikleri ve bölgenin yaklaşık 110 kilometrelik sahil bandını tercih etti. Edremit Körfezi Turizm İşletmecileri Derneği (EKTİD) Başkanı Yahya Yavuz, Edremit Körfezi\'nde son yıllardaki yoğun talebin bu sene de artarak sürdüğünü belirtti. 20 Temmuz\'dan itibaren yüzde 90\'lara varan bir doluluk oranı yakaladıklarını kaydeden Yavuz, Kurban Bayramı\'nın 10 gün olması ile birlikte de otellerde yüzde yüz doluluk oranını yakaladıklarını söyledi. Yavuz, \"Şimdi önümüzde Eylül ayı var. Okullar ayın 18\'inde açılıyor. Eylül ayını değerlendirmek isteyen tatilcilerimizi de bölgemize bekliyoruz. Eylül, en güzel aylardan bir tanesidir bölgemiz için. Akçay, Türkiye\'deki ilk turizm hareketinin başladığı bölgedir. En büyük markamız ise Kazdağları\'dır. Kazdağları 12 ay hizmet vermektedir. Bu özellikleri ile iç turizmde lider duruma gelmektedir. Turizmin başkenti olma yolunda hızla ilerlemekteyiz. Bizim yapacağımız denizi daha temiz tutmak, doğayı daha düzgün korumaktır\" dedi.

KAZDAĞLARI\'NIN FİLMİ ÇEKİLİYOR

Kazdağları\'nın tanıtımı ve turizmde daha etkin rol oynaması içinde çalışmalarını sürdürdüklerini kaydeden Yavuz, bölgenin önümüzdeki 2018 ilkbaharı itibariyle dış turizme açılması için de çalışmalara başladıklarını müjdeledi. Ukrayna başta olmak üzere Kuzey ülkelerinden turistlerin de bölgeye gelmeye başlayacaklarını belirten Yavuz şöyle konuştu:

\"Kazdağları\'nın bugüne kadar bir filmi yoktu. Burada rüzgar vadilerinin nereden geçtiğini, bu güzel ve temiz havanın nasıl oluştuğunu, doğal güzelliklerini, önemli bölgelerini ve gezilebilecek noktalarını tanıtan bir film hazırladık. Yakında basınımızla da bunları paylaşacağız ve sosyal medyada da tanıtımını yapacağız. Dış turizm için gerekli olan uluslararası havalimanımız çalışıyor. Şuan yurtdışı bağlantımız sadece Almanya üzerinden. Bu yıl Ekim, Kasım ayları ile birlikte de Kuzey ülkeleri, özellikle de Ukrayna gibi ülkelerde vizesiz ulaşım olduğu için yoğun bir talep alacağımızı düşünüyorum. Şu an en büyük eksik direk uçuşlarla ilgili. Bununla ilgili olarak da bakanlığımız ile görüşüyoruz. Sonuç alacağımıza inanıyorum. Burada sonuç alırsak sadece iç turizm ile değil, önümüzdeki yıldan itibaren yabancı turist ile bölgemiz daha renkli bir hale gelecek.\"

AYDINLIOĞLU, \"BÖLGEMİZ TURİZMDEN DAHA FAZLA PAY ALACAK\"

AK Parti Balıkesir Milletvekili ve MKYK üyesi Ali Aydınlıoğlu ise Edremit\'e ilginin giderek arttığını söyleyerek bölgedeki arazilerin de değer kazandığını hatırlattı. Aydınlıoğlu, \"Bu sezon bütün otellerimiz dolu. Bölgemize para girişi var. Çanakkale köprüsünün temelini attık. Bu bile bölgedeki arazilerin, arsaların değerini arttırdı. Müteahhitler ev yapacak yer bulamamaya başladı. Bunun altyapısını hazırlamak da bize düşüyor. Okullar, hastaneler ve insanların güven, huzur içerisinde yaşayacağı yerleri de belediyelerimizle müşterek yapmaya devam ediyoruz. Bütün amacımız devletin yatırımları hızlı gelsin. Kanalizasyon ihalelerimizin bir kısmı yapıldı, bir kısmı yapılacak. Bir taraftan temiz su hatları çekiliyor Akçay ve Altınoluk bölgemize. Bölgemizi kalkındırmak için ve turizmden de daha fazla pay almak için yatırımlarımız aralıksız sürecek\" dedi.

ALMANYA\'DAN EDREMİT\'İ SEÇTİLER

Almanya\'dan tatil gelen kardeşler ise 2 yıldan bu yana bölgeye geldiklerini belirterek, \"Berlin\'den geldik. 2 hafta Bodrum\'da kaldık, 1 aydır da buradayız. Çok güzel bir yer. Tatilimizi uzatmaya karar verdik. Çevremizdeki herkese de buraya gelmeleri yönünde tavsiyede bulunuyoruz ve davet ediyoruz. Aileler için harika bir ortam. Denizi çok güzel ve tam tatil bölgesi\" diye konuştu.

FOTOĞRAF