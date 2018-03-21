Edremit zeytinyağına coğrafi işaret tescili alındı

Fatih Emrah ERDOĞAN/EDREMİT (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR’in Edremit ilçesi sınırlarında yetişen zeytinlerden elde edilen zeytinyağları için coğrafi işaret tescili alındı.

Edremit Ticaret Odası (ETO) tarafından, Edremit yeşil çizik zeytininin ardından, Edremit zeytinyağları için de coğrafi işaret tescili alındı. Tağşiş yağ ve farklı bölgelerin yağlarının Edremit zeytinyağı adı altında satışını engellemek ve kaliteyi artırmak amacıyla alınan coğrafi işaret tescili için tanıtım toplantısı düzenlendi.

Toplantıya, Türkiye’deki zeytin ve zeytinyağının duayen isimlerinden TARİŞ eski Başkanı Cahit Çetin de katıldı. Zeytincilik sektöründe tescillere başlanmış olmasının Türkiye için bir atılım olduğunu belirten Çetin, markalaşma yönünde daha yaygın bir politika izlenmesi gerektiğini söyledi. Bu konuda devletin desteğine ihtiyaç olduğunu kaydeden Çetin, \"Zeytincilik sektörü olarak özellikle promosyon ve tanıtım desteklerine, markalı ihracatın cazibeli hale getirilmesinde devletin önemli katkılar sunmasını bekliyoruz. Bu coğrafi işaret, tüketicinin güvenli gıdaya ulaşmasında oldukça önemli\" dedi.

\'KÖPRÜ BAŞINI TUTMAMIZ LAZIM\'

Dünya piyasasındaki konjonktürde coğrafi işareti olmayan ürünlere itibar edilmediğini söyleyen Çetin, üreticiye, bölgesel farkları güven ile birlikte anlatmanın önemini belirtti. Zeytin ve zeytinyağının yetiştiği bölgenin coğrafi şartlarına, iklim özelliklerine, bitkisel yapısına uygun bir şekilde aromatik değer kazandığını söyleyen Çetin şunları kaydetti:

\"Dünya pazarında köprü başlarını tutmak gerekiyor. Biz yıllarca ‘zeytinyağı mı, diğer yağlar mı?’ tartışmalarını yaparken, ‘Zeytinyağlı yiyemem aman’ türküsünü söylerken, sektördeki rakiplerimiz İspanya, İtalya, Yunanistan sektörde köprü başlarını tuttular. Biz bu açıkları kapatmak zorundayız. Zeytin ve zeytinyağındaki coğrafi işaretler de bu açıdan büyük önem taşıyor. Artık geleceğe yatırımlar yapmak ve markalaşmak lazım.\"

\'ARTIK KONTROL ÖNEMLİ\'

Balıkesir Zeytin ve Zeytinyağı Tanıtım Komitesi Başkanı Mehmet Hakkı Semerci de coğrafi işaretli ürünlerin önemine değinerek, üreticilerin de hologramlı ürünler satmalarında fayda olacağını belirtti. Semerci, \"Coğrafi işaret bir bölgenin ürününü korumak ve gelecek nesillere taşımak anlamında son derece önemli. Edremit, zeytin ve zeytinyağı sektörünün en üst kademesinde yer alan ilçelerdendir. Kazdağları çevresindeki zeytinlikler; hem nitelik hem nicelik açısından, kalite açısından çok farklı özelliklere sahiptir. Kazdağları’nın denize bakan yüzü diye adlandırdığımız coğrafyanın ürünleridir bu zeytinyağları. Burası zeytinyağından mayayı üreten bir bölge. Bu özellikleri muhafaza etmek, gelecek nesillere taşımak için bu tescil çok önemlidir. Bundan sonrası yapılması gereken ise çok iyi kontrol etmek ve korumaktır\" diye konuştu.

\'MARKA DEĞERİ ARTACAK\'

Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı ise \"Edremit’te 200 bin dekar arazide bulunan 3 milyon zeytin ağacı varlığı ile yılda yaklaşık 70 bin ton zeytin ve 14 bin ton zeytinyağı üretilmektedir. Yaklaşık 5 bin ailemiz de zeytin sektöründe çalışmaktadır. Bu da yaklaşık 20 bin insanın bu sektörden geçimini sağladığını göstermektedir. Bu rakamlar Edremit için zeytinin ne kadar önemli olduğunu göstermektedir. Ticaret Odasının coğrafi tescili de markalaşma kapsamında çok önemli bir çalışmadır. Edremit zeytin ve zeytinyağımızın değerini artıracaktır\" dedi.

Edremit Ticaret Odası\'nın 1 yıldır sürdürdüğü tescil işlemlerini tamamlayıp, zeytinyağı için Coğrafi İşaret Tescil Belgesi alındığını söyleyen ETO Başkanı Coşkun Salon, Edremit zeytinyağlarının tescillenmesinin hem üreticiye hem de tüketiciye katkı sağlayacağını belirtti. Coşkun Salon, Edremit zeytinyağlarından almak isteyen tüketicilerin, şişelerdeki holograma dikkat etmeleri gerektiğini söyledi.



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