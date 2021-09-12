Edremit'teki cinayetle ilgili soruşturmada 6 şüpheli gözaltına alındı

Balıkesir'in Edremit ilçesindeki bir büyükbaş hayvan çiftliğinde bir kişinin öldürülmesine ilişkin soruşturma kapsamında 6 şüpheli gözaltına alındı.

Edremit’e bağlı Altınoluk mahallesinin Bent mevkiindeki bir çiftlikte çalışan Muharrem Güler (51), silahlı saldırıya uğramış; sağlık ekiplerince ilçedeki özel bir hastaneye kaldırılan Güler, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

Edinilen bilgiye göre; olayla ilgili soruşturma başlatan Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, cinayetle ilgilerinin olduğu iddia edilen 6 şüpheliyi gözaltına aldı. Zanlıların jandarmadaki sorgusu sürüyor.