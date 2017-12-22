Edremit sanayi sitesinde korkutan yangın

Fatih Emrah ERDOĞAN/EDREMİT (Balıkesir), (DHA) - BALIKESİR’in Edremit ilçesindeki sanayi sitesinde çıkan yangında, 3 işyeri kullanılamaz hale geldi.

Hamidiye Mahallesi\'nde bulunan sanayi sitesindeki 547 Sokak\'ta otomobil yedek parçası satışı ve tamiri yapılan Yılmaz Çırak’a ait işyerinde saat 19.00 sıralarında yangın çıktı. Akünün patlaması sonucu çıktığı öne sürülen yangın, kısa sürede büyüyerek yine Yılmaz Çırak\'a ait yandaki iki işyerine daha sıçradı. İhbar üzerine olay yerine 6 itfaiye aracı sevk edildi. Sanayi sitesinin elektrikleri tedbir amacıyla kesilirken, polis de çevrede güvenlik önlemi aldı.

Yaklaşık yarım saatlik müdahaleyle alevler kontrol altına alınarak, yangın söndürüldü. Yangında 3 işyeri kullanılmaz hale geldi.

Sanayi sitesi esnaflarından Ali Kacanaki, “Ben dükkandan çıktıktan sonra yangın çıktı. Çalışanım bana telefon açarak haber verdi. Telefonda patlama sesini duydum. Hemen itfaiyeyi aradık” dedi.

Yangının kesin çıkış nedeninin belirlenmesi amacıyla çalışma başlatıldı.

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