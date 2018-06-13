Edremit Körfezi'ndeki otellerde rezervasyonlar dolmak üzere

Kadri KAYA- Sefer TALAY/EDREMİT (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR\'in Edremit Körfezi\'nde Ramazan Bayramı\'nda otel ve pansiyonlardaki doluluk oranının yüzde 95\'lere ulaşacağı belirtildi. Burhaniye Turizm ve Tanıtma Derneği Başkanı Şükrü Baykal, \"Bayram tatilinde yoğunluk olacak. Kapıda kalmamak için tatilciler rezervasyonlarını yaptırsın\" dedi.

Turizmde son yıllarda oldukça rağbet gören Balıkesir\'in Edremit, Burhaniye, Ayvalık, Gömeç ve Havran ilçelerinin yer aldığı Edremit Körfezi\'ndeki otel ve pansiyonlar, 3 günlük Ramazan Bayramı tatilinde dolacak. Burhaniye Turizm ve Tanıtma Derneği Başkanı Şükrü Baykal, bayram tatilini körfezde geçirmek isteyenlerin kapıda kalmaması için rezervasyonlarını yaptırmalarını istedi. Körfezde otel ve pansiyonlarda doluluk oranının yüzde 95\'lere ulaşacağını kaydeden Şükrü Baykal, şöyle konuştu:

\"Seçimler nedeniyle hızlı bir başlangıç olmadı ne yazık ki. Otellerimizde yüzde 70 civarı doluluk oranı var. Bayramda tatilinde bu rakam yüzde 95 civarına çıkmasını bekliyoruz. Seçimlerin ardında da ciddi bir doluluk yaşayacağımızı düşünüyoruz. Bölge turizmimizi sadece deniz ve doğa olarak düşünmemek lazım. Tarihi yönden de önemli bir bölge. Antik kazılar ve çalışmalar devam ediyor. Havaalanının olması da büyük bir avantaj. Ankara ve İstanbul\'dan ulaşım oldukça kolaylaştı.\"

Ayvalık Otelciler ve Pansiyoncular Derneği Başkanı İbrahim Çolak ise bölgenin coğrafi, tarihsel ve ulaşım özelliklerinden dolayı her zaman gözde bir turizm merkezi olduğunu söyledi. Bayramlarda ve özel günlerde turist sayısı ile ilgili sorun olmadığını ifade eden Çolak, amaçlarının sezonu uzatabilmek olduğunu belirtti.



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