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Ekonomi

Edremit Körfez Havaalanı 19 Haziran'da açılacak

Balıkesir'in Edremit ilçesinde uluslararası uçuş standartlarına göre yeniden düzenlenen Körfez Havaalanı'nın 19 Haziran'da açılacağı bildirildi.

01 Haziran 2010 03:00

T24- Balıkesir'in Edremit ilçesinde uluslararası uçuş standartlarına göre yeniden düzenlenen Körfez Havaalanı'nın 19 Haziran'da açılacağı bildirildi.


Edremit Körfez Havaalanı'nda incelemelerde bulunan Balıkesir Valisi Yılmaz Arslan, havaalanında yürütülen çalışmaların öngörülen sürede tamamlanacağını söyledi. Havaalanının uluslararası uçuşlara göre yeniden düzenlenip, inşa edildiğini vurgulayan Arslan, olağanüstü bir değişiklik olmazsa 19 Haziran'da tesisin resmi açılışının yapılacağını ifade etti.


Arslan, havaalanından sefer düzenleyecek firmanın henüz netleşmediğini kaydederek, şunları söyledi: ''Birtakım firmaların çalışmaları devam ediyor. Atlas Jet, Anadolu Jet gibi firmaların genel müdürlüklerinden yetkililerin aradığını ve bilgi istediğini öğrendik. Onlar da kendilerine göre hazırlık yapıyorlar. Bizim ve Devlet Hava Meydanlarının beklentisi, öngörüsü, bu havaalanının hareketli olacağı yönünde. Bölgedeki nüfus yoğunluğu ve turizm hareketliliği dolayısıyla böyle bir yoğunluğu biz de bekliyoruz.''

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