Edremit çizik yeşil zeytinine AB tescili için ilk denetim

Fatih Emrah ERDOĞAN/EDREMİT (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR\'in Edremit İlçesi\'nde üretilen \'Edremit çizik yeşil zeytini\'nin Avrupa genelinde tescillenmesi için çalışmalar başladı.

Edremit Ticaret Odası (ETO) tarafından 2014\'te alınan \'Edremit çizik yeşil zeytini\'nin coğrafi işaretinin ardından, Avrupa yolunda da ürün markalaşıyor. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), bu ürüne coğrafi işaret koyup, üreten işletmeleri inceledi. Ürünün taşıması gereken özellikler kontrol edildi.

ETO Zeytin ve Zeytinyağı Komitesi Başkanı Hamit İzmirli, Edremit bölgesinde 15- 20 bin ton arasında sofralık yeşil zeytin üretimi yapıldığını söyledi. Coğrafi işaretlerin memlekete artı değer kazandırdığını anlatan İzmirli, bölge zeytininin değerinin de artacağını belirtti. İzmirli, şöyle dedi:

\"10 liralık zeytinin 15 lira olur. Ekonomik değer katacak. Çünkü bizim yeşil zeytinimiz çok özel. Edremit\'in yeşil zeytini çok özel. O yüzden coğrafi işareti verdiler. Kaşımıza gözümüze vermediler. Ayvalık zeytinyağı için aldı, daha fazla yağ satmaya başladı. Biz de yeşil zeytinimizi eğer güçlendirirsek daha yüksek fiyatlara satabileceğiz. Sadece Türkiye\'de değil, dünyada Edremit çizik zeytininin bilinirliliğini arttıracağız. Burada Avrupa Birliği Komisyonu\'na gitmek için firmalarda denetleme yapıldı. Denetleme yapıldıktan sonra Avrupa Birliği\'ne gideceğiz ve orada tescilimizi alacağız. Malatya kayısısı aldı, Antep baklavası aldı, bir de Aydın inciri aldı. Biz zeytin olarak ilk çıkacağız ve gıdada 4. tescilli ürün olacağız. İnşallah iki sene içinde yaparız bunu da Avrupa tescilini alırız.\"

BÖLGEYE ÖZEL ÜRÜN

Türk Standartları Enstitüsü (TSE) Balıkesir Temsilcisi Uğur Erdoğan da Edremit yeşil çizik zeytini için coğrafi ürün işaretlemesinin denetimlerini yaptıklarını söyledi. Denetimlerde bu ürünün yöresel lezzet olduğuna dair coğrafi işaret tescil belgesindeki özelliklerin uygunluğunu incelediklerini söyleyen Erdoğan, şöyle konuştu:

\"Edremit yeşil çizik zeytini\' coğrafi işareti alınan ürün Edremit Körfezi yöresinin havasından, suyundan, toprağından beslenen bir tür zeytin varyetesi. Bunun da belli şartlar altında salamurasını, asitliğini düzenleyerek ve üretim meteorolojisine de riayet ederek elde edilen ürün \'Edremit yeşil çizik zeytini\' oluyor. Bunu bir başka yörede elde ettiğinizde aynı lezzeti alamayabiliyorsunuz. Zaten başka bölgede yetiştirilen üründen aynı tadı alamadığınız için \'Edremit yeşil çizik zeytini\' şöhret yapmış durumda. Aynı zeytin varyetesini bir başka yörede ekebilirsiniz ve onunla da aynı mamülü yapabilirsiniz ama bu yörenin tadını, bu yöredeki zeytinin tadını tutmaz.\"



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