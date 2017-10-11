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Edremit CHP'de delege seçiminde arbede yaşandı

Fatih Emrah ERDOĞAN/EDREMİT (Balıkesir), (DHA) - CHP'nin Balıkesir'in Edremit İlçesi'ndeki delege seçimlerinde gerginlik yaşandı

11 Ekim 2017 03:05

Fatih Emrah ERDOĞAN/EDREMİT (Balıkesir), (DHA) - CHP\'nin Balıkesir\'in Edremit İlçesi\'ndeki delege seçimlerinde gerginlik yaşandı. Edremit Belediye Başkanı CHP\'li Kamil Saka\'nın seçmene küfrettiği ileri sürülürken, yaşanan arbedede 2 kişinin hafif yaralandığı, 1 kişinin de gözaltına alındığı belirtildi.
CHP\'nin Edremit ilçe teşkilatı binasında gerçekleştirilen delege seçimleri gergin geçti. Beyaz ve mavi liste olarak girilen seçimde zaman zaman sözlü tartışmalar ve arbede yaşandı. Edremit Belediye Başkanı CHP\'li Kamil Saka\'nın seçmenlere küfrettiği ileri sürülürken, Büyükşehir Belediye Yasası ile mahalle olan Zeytinli\'nin eski belediye başkanı Hasan Arslan\'ın da Edremit Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Ertaş\'a omuz attığı ve listeleri taşıyan bir partilinin eline vurduğu iddia edildi. Gerginlik nedeniyle olay yerine sevk edilen çok sayıda polis teşkilat binası önünde önlem aldı. Çıkan olaylarda 2 kişi hafif şekilde yaralandı, bir kişinin de gözaltına alındığı belirtildi.

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