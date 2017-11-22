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Edremit Belediyesi'nden okullara 20 bin kitap

VAN, (DHA)- VAN'ın Edremit Belediyesi, ilçe genelindeki tüm okullar için satın aldığı 20 bin kitabın dağıtımına başladı

22 Kasım 2017 17:44

VAN, (DHA)- VAN\'ın Edremit Belediyesi, ilçe genelindeki tüm okullar için satın aldığı 20 bin kitabın dağıtımına başladı.  
Edremit\'teki okulların tadilatı için 250 bin TL destek sağlayan ardından da okulların temizlik malzemesi ve çöp kovası ihtiyacını karşılayan Edremit Belediyesi, bu kez de öğrencilere 20 bin kitap desteğinde bulundu. Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Atıf Çiçekli, ilk kitap dağıtımına Edremit TOKİ Anadolu İmam Hatip Lisesi\'nden başladı. Türk ve dünya klasiklerinden oluşan kitapları okul kütüphanesine bağışlayan Çiçekli, daha sonra sınıfları gezerek öğrencilerle sohbet ettikten sonra okul yöneticileri ile biraraya geldi. Eğitim seviyesinin üst seviyelere çıkarılması için yoğun bir çalışma ve gayret gösterdiklerini belirten Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Atıf Çiçekli, eğitim yuvalarına verilen desteğin süreceğini söyledi. 

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