Edremit Belediye Başkanı tutuklandı

Edremit Belediyesi ve bağlı kuruluşu Ed-Bel şirketine yönelik yapılan operasyon kapsamında aralarında MHP'li Belediye Başkanı Tuncay Kılıç'ın da bulunduğu 11 kişi tutuklandı.

Edremit'te 1 Ekim'de yapılan operasyonda gözaltına alınan 26 zanlıdan 12'si, dün gruplar halinde adliyeye sevk edildi. Belediye Başkanı Tuncay Kılıç, gece geç saatlerde adliyeye getirildi. Zanlılardan biri, savcılıktaki sorgusunun ardından serbest bırakılırken, Kılıç'ın da aralarında bulunduğu 11 kişi tutuklandı.

Diğer 14 kişi, polisteki sorgusunun ardından serbest bırakıldı. 1 Ekim'de Edremit Belediyesi ve bağlı kuruluşu Ed-Bel şirketine yönelik operasyon düzenlenmiş, Kılıç'ın da aralarında bulunduğu 26 kişi gözaltına alınmıştı.