Edremit Belediye Başkanı görevden alındı!

Van'ın Edremit ilçesinde 24 Ağustos'ta mahkeme taraından "öz yönetim" ilanına katıldığı gerekçesiyle tutuklanan Belediye Başkanı Sevil Rojbin Çetin, Van Valiliği Mahalle İdareler Müdürlüğü kararı ve İçişleri Bakanlığı'nın onayıyla görevden alındı.

Cizre Belediye Başkanı Leyla İmret ve Nusaybin Belediye Başkanı Sara Kaya da İçişleri Bakanlığı tarafından görevlerinden alınmıştı.

Radikal'de yer alan habere göre, Van’ın Edremit ilçesinde 15 Ağustos günü Halk Meclisi tarafından "öz yönetim" ilan edilmesi için yapılan basın açıklamasına katılan Edremit Belediyesi Eş Başkan Sevil Rojbin Çetin, 24 Ağustos'ta gözaltına alınarak Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgusunun ardından adliyeye götürülen Çetin, tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Çetin, mahkeme tarafından "Devletin birliğini bozmak, devletin egemenliği altında bulunan topraklardan bir kısmını devlet idaresinden ayırmak" iddiasıyla tutuklandı.

Tutuklanan Çetin, İçişler Bakanlığı'nın onayı ile Van Valiliği Mahalle İdareler Müdürlüğü kararıyla görevden uzaklaştırıldı. Valilikçe Edremit Belediyesi'ne gönderilen tebligatta, şöyle denildi:

"İlçemiz Belediye Başkanı Sevil Çetin'in Van 1. Sulh Ceza Hakimliği'nin 24 Ağustos 2015 tarih ve 2015/230 sorgu numaralı tutuklama müzakeresi ile tutuklanması üzerine, Anayasanın 127'inci maddesinin dördüncü fıkrası ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'inci maddesi gereğince İçişler Bakanlığının 25.08.2015 tarihli onayı ile görevden uzaklaştırılmıştır."