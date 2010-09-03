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EDP: Bugün evet yarın yeni bir anayasa

Eşitlik ve Demokrasi Partisi (EDP) 14 Eylül 2010'da saat 14:00'te Mecidiyeköy Kültür Merkezi'nde forum düzenleyecek...

03 Eylül 2010 03:00

T24 - Eşitlik ve Demokrasi Partisi (EDP) 12 Eylül'de yapılacak anayasa değişikliği referandumu için yarın istanbul'da bir gurup aydının da katılacağı bir forum düzenleyecek.

'Bugün evet yarın, yeni bir anayasa' diyen EDP'nin formunda açılış konuşmasını Genel başkan Ziya Halis yapacak.

'AKP' zihniyetine hayır referanduma evet' ifadesiyle özetlenen bir karar açıklayan EDP'nin forumu İstanbul, Mecidiyeköy Kültür Merkezi'nde yarın (4 Eylül 2010) saat 14:00'te başlayacak.


Foruma katılacak isimler:

Ziya Halis, Mehmet Rasgelener, Bekir Agirdir, Çagatay Anadol

Ayhan Aktar, Halil Berktay, Halit Erdem, Cemil Ertem, Sami Evren

Kazim Genc, Leyla Ipekci, Hilal Kaplan, Senol Karakas, Salman Kaya

Sacit Kayasu, Rober Koptas, Turgay Ogur, Cafer Solgun 


Mesaj Gonderecekler 

Oya Baydar, Ismail Besikci, Oral Calislar, Tarik Ziya Ekinci 

Aydin Engin, Ahmet Insel, Zubeyde Kilic, Lale Mansur 

Orhan Miroglu, Yilmaz Odabasi ,Mithat Sancar 



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