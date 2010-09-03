EDP: Bugün evet yarın yeni bir anayasa

T24 - Eşitlik ve Demokrasi Partisi (EDP) 12 Eylül'de yapılacak anayasa değişikliği referandumu için yarın istanbul'da bir gurup aydının da katılacağı bir forum düzenleyecek.



'Bugün evet yarın, yeni bir anayasa' diyen EDP'nin formunda açılış konuşmasını Genel başkan Ziya Halis yapacak.



'AKP' zihniyetine hayır referanduma evet' ifadesiyle özetlenen bir karar açıklayan EDP'nin forumu İstanbul, Mecidiyeköy Kültür Merkezi'nde yarın (4 Eylül 2010) saat 14:00'te başlayacak.





Foruma katılacak isimler:



Ziya Halis, Mehmet Rasgelener, Bekir Agirdir, Çagatay Anadol



Ayhan Aktar, Halil Berktay, Halit Erdem, Cemil Ertem, Sami Evren



Kazim Genc, Leyla Ipekci, Hilal Kaplan, Senol Karakas, Salman Kaya



Sacit Kayasu, Rober Koptas, Turgay Ogur, Cafer Solgun





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