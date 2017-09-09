Ediz Hun'a Kosova'da 'Yaşam Boyu Başarı Ödülü' verildi

Enis Tabak / Prizren, 8 Eylül (DHA) - Türkiye Cumhuriyeti Prizren Başkonsolosluğu tarafından bu yıl Kosova\'da ilki gerçekleştirilen \'Prizren Türk Filmleri Festivali\', bu akşam Balkanların en eski açık hava sinemalarından Lumbardhi Sineması’ndaki Gala Gecesiyle başladı.

8-15 Eylül tarihleri arasında sürecek olan festival kapsamında Türk sinemasının usta oyuncularından Ediz Hun, yönetmen Çağan Irmak ve Yiğit Özşener Kosova\'ya geldi. Prizren\'deki açık hava sinemasında düzenlenen gala gecesinde konuşan Türkiye Cumhuriyeti Prizren Başkonsolosu Selen Evcit, ilk kez düzenlenen \'Prizren Türk Filmleri Festivali\' nedeniyle çok heyecanlı olduklarını ve halkın ilgisinden dolayı büyük mutluluk duyduğunu ifade etti. Türkiye Cumhuriyeti Kosova Büyükelçisi Kıvılcım Kılıç\'ta, Türk sinemasının çok değerli yönetmen ve sanatçılarını ağırlamaktan dolayı büyük mutluluk duyduğunu ifade etti. Geceye Kosova Demokratik Türk Partisi - KDTP Genel Başkanı Mahir Yağcılar, Kosova Türk Temsil Heyeti Başkanı Kurmay Albay M.İhsan Tavazar yanı sıra Kosova halkı yoğun ilgi gösterdi.

Ediz Hun\'a Yaşam Boyu Başarı Ödülü

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın desteğiyle Kosova Prizren\'de gerçekleşen Prizren Türk Film Festivali\'nin bu ilk yılında, Türk Sineması\'nın duayen ismi Ediz Hun\'a \'Yaşam Boyu Başarı Ödülü\" takdim edildi. Hun ödülünü Türkiye Cumhuriyeti Kosova Büyükelçisi Kıvılcım Kılıç\'ın elinden aldı. \'Ödülü 1920\'lerde Muhsin Ertuğrul\'dan itibaren geçen ay vefat eden Sezer Sezin\'e kadar emeği geçen herkesin adına almak istiyorum\' diyen Hun, çok mutlu ve gururlu olduğunu söyledi. Festival kapsamında Ediz Hun\'un başrolünü Hülya Koçyiğit ile paylaştığı Tanrı Misafir filmi de gösterildi.

‘Çağan Irmak Sineması’

Festival programında \'Dedemin İnsanları\' ve \'Unutursam Fısılda\' filmleri gösterilecek olan Çağan Irmak, 9 Eylül Cumartesi günü Dokukino Sineması’nda ‘Çağan Irmak Sineması’ konulu bir söyleşiye katılacak.

Festival kapsamında 11 Türk filmi Kosovalı sinema severlerle buluşacak

Balkanların en önemli belgesel ve kısa film festivallerinden ‘Dokufest’e evsahipliği yapan ‘Dokukino’ sinemasında gösterilecek festival filmleri; Annemin Yarası, Eşkiya, Ekşi Elmalar, Tatlım Tatlım, Kelebeğin Rüyası, Olanlar Oldu, İftarlık Gazoz, Kalandar Soğuğu, Dedemin İnsanları, Unutursam Fısılda ve Tanrı Misafiri olacak.

Görüntü Dökümü:

- Ediz Hun ödülünü alırken

- Sanatçılarla özel röportajlar