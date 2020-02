Ediz Hun: Doğadaki müthiş dengeyi bozan biz insanlarız

İlker KILIÇASLAN/MANİSA, (DHA)- MANİSA Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) tarafından düzenlenen \'Sosyoekonomik Kalkınmada Doğa ve İnsan İlişkileri\' konulu konferansa konuşmacı olarak katılan Türk sinemasının önemli isimlerinden, Çevre Bakanlığı eski Başdanışmanı Ediz Hun, doğanın dengesini bozan en önemli faktörün insanlar olduğunu belirtip, \"Ne yazık ki insan egosuyla birlikte doğanın tahribatı da her geçen gün artıyor\" dedi.

MCBÜ tarafından Süleyman Demirel Kültür Merkezi\'nde \'Sosyoekonomik Kalkınmada Doğa ve İnsan İlişkileri\' konulu konferans düzenlendi. Konferansa konuşmacı olarak Türk sinema sanatçısı ve Çevre Bakanlığı eski Başdanışmanı Ediz Hun katıldı. Konferans öncesi MCBÜ Rektörü Prof. Dr. Çelebi\'yi de ziyaret eden Ediz Hun, konuşmasında ilk olarak, nüfus artışı ile doğanın dengesinin bozulması ilişkisine değindi. Nüfus artışı konusunda çeşitli ülkelerden örnekler veren Hun, \"Dünya nüfusu 7 milyar 624 milyona ulaşmış durumda. Oysa 1804\'te sadece 1 milyardı. Çin 1 milyar 344 milyon, Hindistan 1 milyar 250 milyon, ABD 326 milyon, Endonezya 266 milyon, Brezilya 210 milyon, Pakistan 200 milyonla sıralanıyor. Bu nüfusun 4 milyar 250 milyonu şehirlerde yaşıyor. 2050 yılında nüfus 9 milyar 770 milyona ulaşacak. İşte bu, çevre konusunda en büyük problemlerin başında geliyor. Bu artışın çok sebebi var. Örneğin mortalite, yani insan kaybı azaldı. Artık yaşlılar da daha fazla ve sağlıklı yaşamak için ellerinden geleni yapıyorlar. Karbondioksit oranı 1830\'larda 280 ppm\'dir. Yani, 1 milyon hava molekülünde 280 karbondioksit molekülü vardı. Şu anda ise 410 ppm\'i geçmiş durumda. Doğada müthiş bir denge var. Ama bu doğadaki müthiş dengeyi bozan biz insanlarız. Ne yazık ki insan egosuyla birlikte doğanın tahribatı da her geçen gün artıyor\" diye konuştu.

Dünyadaki bütün canlıların eşit yaşam hakkından da söz eden Hun, \"Dünyadaki bütün canlılar eşit yaşam hakkına sahiptir. Örneğin küçük uçucuların bile büyük önemi vardır. Çünkü onlar olmasa yaz aylarında hiçbir meyveyi yiyemezsiniz. İşte o meyveleri dölleyenler o küçücük tatarcıklar, arılardır. Her canlının bir hikmeti vardır\" dedi.

\'AB\'YE GİRMESEK DE DİREKTİFLERİ UYGULAYALIM\'

Küresel iklim değişikliği konusunda AB\'nin bazı direktifleri olduğunu söyleyen Hun, \"Biz AB\'ye girsek de girmesek de bunları uygulamamız gerekiyor. Birincisi, orman yangınlarını durdurmak ve ormanları korumaktır. İkincisi, toprağın asitlenmesi sorununa son vermek, üçüncüsü ise atıklardır. Doğadan hangi kaynakları alıyoruz, buna karşılık doğaya hangi miktarda atık bırakıyoruz. Bu ikisi arasındaki denge, biyofiziksel bütçeleri oluşturuyor\" diye konuştu.

Son olarak gençlere öğütte bulunan Ediz Hun, \"Hayatta servet bir şey ifade etmez, şöhret ise geçicidir. Önemli olan insanlara eş olabilmek, onların sevgisini kazanabilmektir\" dedi.

Konferansı, MCBÜ Rektörü Prof. Dr. Kemal Çelebi, öğrenci ve öğretim üyelerinin yanı sıra MCBÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Muzaffer Tepekaya ve Prof. Dr. Birol Kovancılar, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Kilimcioğlu, Çevre Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Şükran Yıldız izledi.

Konferansın sonunda öğrenci ve öğretim üyelerinin sorularını da yanıtlayan Ediz Hun\'a Rektör Prof. Dr. Kemal Çelebi ve Çevre Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Şükran Yıldız tarafından teşekkür plaketi ve çiçeği takdim edildi.



FOTOĞRAFLI