-Edison'un fotoğrafına 31 bin dolara satıldı CONCORD (A.A) - 09.12.2011 - Thomas Edison'un, elinde bir alkalin pil tutarken çekilen 1911 tarihli imzalı fotoğrafı 31 bin dolara satıldı. "RR Auction of Amherst" müzayede şirketi, fotoğrafın internet üzerinde yapılan açık artırmada 31 bin 554 dolara alıcı bulduğunu kaydetti. Fotoğrafın altında Edison'un el yazısıyla yazılmış şu notu bulunuyor: "İnanıyorum ki, alkalin depolama pilinin mevcut ulaşım sistemlerimizde büyük değişiklikler yaratacağını zaman bize gösterecek" Satılan fotoğrafın ilk sahibinin, Edison ile pil üzerine birlikte çalışan ve laboratuvar raporlarını daha sonra yayınlayan Walter Holland olduğu kaydedildi.