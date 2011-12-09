T24 LogoT24 Logo
Dünya

Edison'un fotoğrafına 31 bin dolara satıldı CONCORD (A.A)

09 Aralık 2011 13:02

-Edison'un fotoğrafına 31 bin dolara satıldı CONCORD (A.A) - 09.12.2011 - Thomas Edison'un, elinde bir alkalin pil tutarken çekilen 1911 tarihli imzalı fotoğrafı 31 bin dolara satıldı. "RR Auction of Amherst" müzayede şirketi, fotoğrafın internet üzerinde yapılan açık artırmada 31 bin 554 dolara alıcı bulduğunu kaydetti. Fotoğrafın altında Edison'un el yazısıyla yazılmış şu notu bulunuyor: "İnanıyorum ki, alkalin depolama pilinin mevcut ulaşım sistemlerimizde büyük değişiklikler yaratacağını zaman bize gösterecek"  Satılan fotoğrafın ilk sahibinin, Edison ile pil üzerine birlikte çalışan ve laboratuvar raporlarını daha sonra yayınlayan Walter Holland olduğu kaydedildi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

Star gazetesi son baskısını yaptı: “Artık 24 saat sizlerleyiz"...

Varlık Fonu, Hakan Atilla’nın genel müdürlüğe atanmasının ardından Avrupa İmar...

Girdiği 14 kamu sınavında başarılı oldu mülakatlarda elendi: "Lice doğumlu...

İmamoğlu, itiraz dilekçesini vermeye gitti: "Kanal İstanbul benim uykularımı kaçırıyor,...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24