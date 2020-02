Edirne'nin tarımı, zirvede masaya yatırıldı

Engin ÖZMEN/EDİRNE, (DHA) - EDİRNE Belediyesi, Hürriyet Gazetesi, DenizBank ve Edirne Ticaret Borsası\'nın ortak organizasyonu olan 4\'üncü Tarım Zirvesi\'nde, kentin tarım yatırımları başta olmak üzere üreticilerin karşılaştığı sorun ve çözüm önerileri masaya yatırıldı. Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, çiftçilerin önemine değinerek, \"Biliyoruz ki çiftçi olmazsa bu ülkede ne sanayici ne basın ne televizyon olur ne de yaşam olur. O yüzden çok değerli, kutsalsınız\" dedi.

Edirne Belediyesi, Hürriyet Gazetesi, DenizBank ile Edirne Ticaret Borsası; üreticileri ve çiftçileri, sorunlar ile çözümlerin görüşüldüğü 4\'üncü Tarım Zirvesi\'nde bir araya getirdi. Edirne Ticaret Borsası Konferans Salonu\'ndaki zirveye Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Edirne Ticaret Borsası Başkanı Özay Öztürk, Hürriyet Gazetesi İcra Kurulu Üyesi ve Reklam Direktörü Zeynep Tandoğan, DenizBank Tarım Bankacılığı Genel Müdür Yardımcısı Burak Koçak ile çiftçiler katıldı. Zirvede konuşmacı olarak ise Hürriyet Gazetesi Ekonomi Müdürü Sefer Levent, Hürriyet Gazetesi yazarı Vahap Munyar, Edirne Ticaret Borsası Başkanı Özay Öztürk, Edirne Ziraat Odası Başkanı Cengiz Yorulmaz, DenizBank Trakya Bölge Müdürü Ahmet Çelik yer alırken, moderatörlüğü de Hürriyet Gazetesi yazarı Noyan Doğan yaptı.

TANDOĞAN: TARIM ÇOK STRATEJİK VE ÖNEMLİ SEKTÖR

Edirne\'yi \'seçilmiş memleket\' olarak tanımlayan Hürriyet Gazetesi İcra Kurulu Üyesi ve Reklam Direktörü Zeynep Tandoğan, Hürriyet\'in her zaman üreticinin yanında olan, onun sorunlarının çözümlerini takip eden gazete olduğunu söyledi. Tandoğan, şöyle konuştu:

\"Kardeşten öte arkadaşa, \'seçilmiş kardeş\' denir ya işte Edirne\'de bizim için seçilmiş memlekettir. O yüzden burada olmaktan çok memnunum. Tarım, Türkiye için çok stratejik ve çok önemli bir sektör. Rakamsal olarak baktığımızda dünyada 5\'inci, Avrupa\'da 1\'inci sıradayız. Üretimimiz gayet verimli ancak tabi ki çok gelişim alanlarımız var. Üretimde karlılık, verimliliğin artırılması, üretimde teknolojinin kullanılması. Maliyet verimliliği, nüfusa oranla üretim gibi pek çok kriter açısından bakıldığında ciddi gelişim alanlarımız olduğu, sorunlarımız, sorularımız olduğu da gerçek. O anlamda bu projeyi çok önemsiyoruz. Bu projede Hürriyet\'in görevi, 70 yıllık bir marka olarak yayıncılık yapan, her zaman üreticinin yanında olan, onun sorunlarının çözümlerini takip eden, bu anlamda gündemi organize eden bir marka olarak bizim bu toplantının sonunda amacımız buradan aldığımız her şeyi doğru yayıncılık çizgimizle yayınlamak, takipçisi olmak ve soru ile sorunlara çözüm getirmek olacak. Bu yola DenizBank ile çıktığımız için çok mutluyuz.\"

\'SADECE TÜRKİYE\'DE DEĞİL, AVRUPA YAYINCILIĞINDA DA BÜYÜKLÜK\'

Hürriyet\'in kağıt baskı olarak her gün 1.2 milyon kişiye ulaştığını, dijital alanda ise günlük 60 milyon kez görüntülenen internet sayfasına sahip olduğunu belirten Tandoğan, \"Bugünün çıktılarını biz her gün 1.2 milyon kişiye kağıt gazete ile ulaştırdığımız Hürriyet\'te bulunduracağız. Bu şehrin nüfusu herhalde 400 bin civarında, her gün 3 Edirne nüfusu büyüklüğünde kişiye kağıt gazete ile ulaşıyoruz. Dijitalde her gün 5.5 milyon tekil kullanıcıya ulaşıyoruz, 60 milyon kere sayfa görüntülenme yapıyor. Bu, gerçekten sadece Türkiye\'de değil; Avrupa yayıncılığında da önemli bir büyüklük. O büyüklüğü de sizlerin lehine kullanmak için her türlü aksiyonu alıyoruz\" dedi.

KOÇAK: TRAKYA ÜRETİM YAPMAZSA PATATESİ HAŞLARIZ, KIZARTAMAYIZ

DenizBank Tarım Bankacılığı Genel Müdür Yardımcısı Burak Koçak ise çiftçilere verdikleri desteklerden bahsederek, Edirne\'de Tarım Zirvesi\'nin 4\'üncüsünü yaptıklarını söyledi. Koçak, \"Tarım Zirveleri\'nin 4\'ncüsünü Edirne\'de yapıyoruz. Aydın, Kars, Antalya\'da bir araya geldik. İçinde Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli\'nin bulunduğu 3 il Türkiye\'deki son derece stratejik olan buğday üretiminin en verimli yapıldığı 5 ilden 3\'ü konumunda. Bu kadar önemli bizim için. Diğer taraftan yağlı tohumlar, biliyorsunuz hem insanlar hem hayvanlar için içerdiği protein, karbonhidrat nedeniyle çok önemli bir besim maddesi. Ayçiçeğinde de başta Edirne olmakta üzere 3 il başı çekiyor. Türkiye\'de kullanılan bitkisel yağın yüzde 75\'i ayçiçeği ve bunun yarısından fazlası Trakya\'da üretiliyor. Türkiye\'de Trakya eğer ayçiçeği ve çeltik de üretim yapmazsa biz patatesi anca haşlarız, kızartamayız. Pilavı da yiyemeyiz\" diye konuştu.

GÜRKAN: DOĞAL TOHUMLARI TEKRAR CANLANDIRMAMIZ GEREKİYOR

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan da köylere çıkıp, kıyıda köşede kalmış eski tohumları aramaya başlayacaklarını kaydederek, şunları söyledi:

\"Hürriyet ile Edirne\'de yaptığımız 4\'üncü zirve. Gerçekten bundan önceki zirvelerimiz ekonomi, turizm zirvesiydi. Yaptığımız tüm zirvelerin olağanüstü derecede geri dönüşleri oldu bizlere, şehrimize. Zirvelerden sonra Hürriyet\'in sihirli ellerini Edirne\'ye değdirmesinden sonra Edirne\'deki turizm hareketliliği yüzde 40\'a yakın oranda artış gösterdi. Atatürk\'ün deyimiyle \'Milletin gerçek efendisi\' olan üretici köylülere örnek olması anlamında bizde 40 dönüm alanda Edirne Belediyesi olarak örnek iyi tarım uygulamalarına giriyoruz. Buradan para kazanma derdimiz yok; ama Ticaret Borası Başkanı Özay Öztürk ile de konuştuk. Köylere çıkacağız. Sizin kıyıda, köşede kalmış eski tohumlarınızı aramaya başlayacağız. Bunlardan varsa bize bildirmenizi rica ediyoruz. Bir döneme kadar ekmeye başlayacağız; ama o eski tohumları, yerli ve doğal tohumları tekrar canlandırmamız gerekiyor. Dünya buraya gidiyor. Dünya her türlü üretimde doğal üretime iyi tarım uygulamalarına, butik üretimlere gidiyor. Bakın Trakya\'da yeraltı suları 300- 350 metrelere düştü. Edirne\'de daha düne kadar 8 metreden su çıkardığımız yerlerde şimdi 80- 90 metrelerde su çıkarmaya başladı. Bu tarımın ve insanlığın geleceği için çok ciddi bir tehdit. Hepimizin bu konuda uyanık olması gerekiyor. Yapacağımız bu tarım uygulamasıyla sizlerin yeni alanlara da bakabilmenizi de istiyoruz. Yeni üretim araçlarına, yeni gıda çeşitlerine, üretimde çeşitliliği artırarak sizlere yeni pencereler açmayı hedefliyoruz. Çünkü biliyoruz ki çiftçi olmazsa bu ülkede ne sanayici ne basın ne televizyon olur ne de yaşam olur. O yüzden çok değerli, kutsalsınız.\"

Edirne Tarım Zirvesi\'nin açılış konuşmalarının ardından konuşmacılar, kentin tarımla ilgili sorun ve çözüm önerilerine ilişkin sunumlarla Edirne\'nin tarımını masaya yatırdı.

FOTOĞRAFLI