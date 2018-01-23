Edirneli gaziden KKTC gazetesine protez bacaklı tepki

EDİRNE, (DHA)- TÜRKİYE Muharip Gaziler Derneği Edirne Şubesi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti\'nde (KKTC) yayın yapan Afrika Gazetesi\'nde Türk Silahlı Kuvvetleri\'nin Afrin\'de düzenlediği \'Zeytin Dalı Harekatı\' ile ilgili yaptığı yayına tepki gösterdi. Kıbrıs\'ta bir bacağını kaybeden gazi Alaattin Ak (65), protes bacağını gösterip, gazeteden hesabını sormak istediğini söyledi.

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Edirne şubesinde bir araya gelen gaziler, KKTC\'de yayınlanan Afrika Gazetesi\'nin \'Zeytin Dalı Harekatı\'na ilişkin yayınına tepki gösterdi. Derneğin şube başkanı Fevzi Demir, 20 Temmuz 1974 tarihinde Kuzey Kıbrıs Türk Kuvvetleri olarak işgal amaçlı değil, Rumlar tarafından Kıbrıs Türkleri\'ne yönelik gerçekleştirilmek istenen soykırımı engellemek, adaya barış ve huzuru getirmek amaçlı gittiklerini söyledi. Demir, şöyle dedi:

\"Bizim gittiğimizde 20 Temmuz\'du. Ama orada bir sene öncesinde bu olaylar başlamıştı. Türk Alayı\'nda bulunan İbrahim Aksal arkadaşımız, soykırım yapılmak ve sömürülmek istenen halkımızın ne şekilde olduğunu bizzat canlı yaşamıştır. Bizler geçmişte Türk ordusunun birer neferi olmaktan gurur duyuyoruz. Bu uğurda ölümü göze aldık, şehitler verdik, gazi olduk. İhtiyaç olması halinde yine vatanımızın bağımsız bütünlüğünü korumak ve vatanımıza göz diken bölücü terör örgütlerine yönelik her türlü göreve hazırız.\"

Afrika Gazetesi\'nin \'Kıbrıs Barış Harekatı\' ve \'Zeytin Dalı Harekatı\'nı işgal olarak nitelendirmesine tepki gösteren Demir, \"Türkiye\'den bir işgal harekatı daha denmektedir. Bizi, Kıbrıs\'ı işgal etme amaçlı gösteriyor bu yazıda. Bizler, Edirne Muharip Gaziler Derneği olarak Kıbrıs\'ta yayınlanan Afrika Gazetesi\'nin haddini bilmez paylaşımlarını kınıyor, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti\'nin savcılarının, böyle bir yayın yapan gazete hakkında suç duyurusunda bulunmasını talep ediyoruz\" dedi.

\'43 YILDIR PROTEZİ TAŞIYORUM, GÖREV VERİLİRSE YİNE HAZIRIM\'

Kıbrıs Barış Harekatı\'nda mayınlı arazide sağ ayağını kaybeden Kıbrıs Gazisi Alaattin Ak, protez bacağını gösterip yazının yer aldığı gazeteden hesabını sormak istediğini söyledi. Ak, şöyle devam etti:

\"Bir ayağımı orada bıraktım. Sağ ayağım yok. Bugün aynı şeyler olsa hepimiz hazırız. Afrin\'deki operasyonunu gaziler, Türk milleti olarak destekliyoruz. Biz mayın temizliyorduk. Dağlardaki mayınları söktük. Ben birinci ve ikinci harekattan sonra cephede görev aldığım zaman karşı taraftan ateş edildiğinde mayın tarlasında yaralandım. 43 yıldan beri 1,5 kilo protezi taşıyorum. Şu anda görev verilsin, bütün arkadaşlarımızla birlikte hazırız. Biz 2 geceden beri uyuyamıyoruz. Kıbrıs basınında çıkan yazıyı kınıyoruz. Milletimiz duysun, her zaman hazırız.\" diye konuştu.

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