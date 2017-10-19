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Edirneli egzoz tamircisinden 'cip-trak'

Ali Can ZERAY/EDİRNE, (DHA)- EDİRNE'de egzoz tamirciliği yapan Tamer Palabıyık, hem cip hem de traktör olarak kullanabileceği araç yaptı

19 Ekim 2017 16:09

Ali Can ZERAY/EDİRNE, (DHA)- EDİRNE\'de egzoz tamirciliği yapan Tamer Palabıyık, hem cip hem de traktör olarak kullanabileceği araç yaptı. Palabıyık, araca \'cip-trak\' adını verdiğini söyledi.
Edirne Sanayi Sitesi\'nde egzoz tamirciliği yapan Tamer Palabıyık, yaklaşık 1 yılda yaptığı aracı 10 bin liraya mal ettiğini söyledi. Palabıyık, \"Kendime ait küçük bir bahçem var. Bu bahçede çapalama yapmak zor olduğundan küçük bir traktöre ihtiyacım oldu. Traktör almak için gittiğimde 20-25  bin lira gibi fiyat söylediler. Ben de traktör yapmaya karar verdim. Traktör niyetine başladık hadi görüntüsü cip olsun dedik ve yaptık. \'Cip-trak\' ismini verdiğim aracım hem arazide gezmemi hem de arkasına pulluk ve tırmık takarak bahçeyi sürmemi sağlayacak. Yaklaşık 70-80 beygir gücündeki \'Cip-trak\'ı istenirse geliştirip, üretimini yapabilirim\" dedi.
Palabıyık daha önce de kendisine 4 metre 95 santim uzunluğunda tekne yaptığını söyledi.

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