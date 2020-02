Edirne'den Mehmetçiğe Sevgililer Günü mesajı

Ali Can ZERAY/EDİRNE, (DHA)- EDİRNE\'de 14 Şubat Sevgililer Günü etkinlikleri kapsamında Suriye\'nin Afrin kentinde Zeytin Dalı Harekatı\'nı sürdüren askerlere, bilboardlar ve kentin ünlü şekerlemeleriyle, \'Sevdamız vatanımız\' mesajı gönderildi.

Edirne\'nin ünlü bir şekerleme firması, her yıl 14 Şubat Sevgililer Günü\'nde geleneksel hale getirdiği \'Aşk Hamuru\' etkinliğini, bu yıl Türk Silahlı Kuvvetleri\'nin Afrin\'de terörist unsurlara yönelik sürdürdüğü Zeytin Dalı Harekatı nedeniyle, \'Sevdamız Vatanımız\' sloganıyla Mehmetçiğe ayırdı. Sevgililer Günü\'ne özel yaklaşık 1 ton badem ezmesinden aşk hamurunun yoğrulup, kalp şeklini aldığı etkinlikte ayrıca keman eşliğinde Çanakkale Türküsü söylendi.

Firma Sahibi Arif Meriç, tüm Türkiye\'nin Sevgililer Günü\'nü canı gönülden kutladıklarını belirterek, \"Şu bir gerçektir ki; hayatın akışı, aşkın ve muhabbetin akışı her kalpte vardır. Bizim de kalbimiz şu anda vatanımız, bayrağımız, Mehmetçiğimiz için atıyor. Çünkü Mehmetçik varsa, aşk ve meşk olur, vatan varsa, bayrak varsa aşk ve meşk olur. Eğer onlar olmazsa gerisi ne olur? Bu günde el ele tutunalım, birbirimizi sevdiğimizi söyleyelim. Diyelim ki; bu vatan bizim, bu bayrak bizim, bu Mehmetçik bizim. 80 milyon olarak aşkımızı bütün dünyaya duyuralım. Kalbimizle, muhabbetimizle duyuralım\" dedi.

14 Şubat\'ta tüm sevgililerden para almayacaklarını da ifaden eden Meriç, küçük de bir jest yaparak bir adet küçük altını tatlıların içine sakladıklarını, bulana hediye edeceklerini söyledi.

BAŞKANDAN VATAN VURGUSU

Edirne Belediyesi Sevgililer Günü etkinlikleri kapsamında sürdürülen Zeytin Dalı Harekatı nedeniyle bilboardlara, Meriç Köprüsü\'nün kalp içine alınan fotoğrafı eşlinde, \"Vatanımız sevdamız, Mehmetçik canımız\" yazılı afişler astı.

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, \"Ülkemiz için çok önemli bir süreçten geçiyoruz. Birlik ve beraberliğimizi göstermemiz gereken günleri yaşıyoruz. Sevgi yaradandır, yardır, vatandır. Hayatımızı anlamlı kılan, bizi biz yapan en güzel duygudur. Birlik ve beraberliğimizin temeli; bu topraklarda nefes almamızın en büyük nedendir sevgi. Sevgi vatandır. Kalbimiz de, sevgimiz de Afrin\'de Zeytin Dalı Harekatı\'nı gerçekleştiren kahraman Mehmetçiğimiz için. Her gün olduğu gibi, bugün de tüm kalbimizle; ülkemizin bekası, bölünmez bütünlüğü, milletimizin birlik ve berberliği için kahramanca mücadele eden gururumuz, onurumuz Mehmetçiklerimizin ailesine ve sevdiklerine kavuşmalarını diliyoruz. Hiç kuşkusuz ki; Edirne ve bu topraklarda yaşayan her bir birey vatan sevgisiyle nefes alan, Cumhuriyete gönülden bağlı olan insanların yaşadığı bir kenttir. Vatan sevdamız, Mehmetçiğimiz canımızdır. Allah, Mehmetçiğimizi korusun. Bu duygu ve düşüncelerle başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere vatan için gözünü kırpmadan canını feda eden tüm şehitlerimizi bir kez daha rahmetle, minnetle yad ediyorum, ruhları şad olsun, mekanları cennet olsun\" dedi.

FOTOĞRAFLI