Edirne’den Kars’a hızlı tren

T24 - Çin’den sağlanacak krediyle Edirne-Kars arasında İpek Demiryolu hattı inşa edilecek. Hızlı trenlerin çalışacağı hatta, trenler 250 kilometre hız yapabilecek.

TCDD Genel Müdürü Süleyman Karaman, gazetecilerle düzenlediği toplantıda, Çin Halk Cumhuriyeti ile imzalanan ve demiryolları yapımını da kapsayan anlaşmaya ilişkin bilgi verdi.

Türkiye'nin 2023 yılına kadar 6 bin kilometre hızlı, 4 bin kilometre de konvansiyonel demiryolu hattı hedefine bu anlaşma sayesinde emin adımlarla ilerlediğini ifade eden Karaman, bu hedefe ulaşılması için 45 milyar dolar gerektiğini, anlaşma çerçevesinde Çin'in bunun 28 milyar dolarlık kısmının finansını sağlayacağını kaydetti.

Çin'in ülke içinde ve dışında yıllık 2 bin kilometre hızlı tren yapmayı hedeflediğini anlatan Karaman, amaçları doğrultusunda Libya, Cezayir ve ABD'deki bir çok projeyi yürüttüklerini de belirtti.

Karaman, imzalanan anlaşmayla iki ülkenin demiryolu yapımında stratejik ortaklık yapacağını, Çin-Türk ortak firmalarının Türkiye'de ve yurtdışında yüksek hızlı tren yapımında işbirliğine gideceğini ifade etti.

Çin'in, Türk-Çin ortak firmalarca yapılmak üzere Türkiye'de Edirne-Kars arasında İpek Demiryolu'nun inşa edilmesine kredi vereceğini, bu kredinin uzun vadede geri ödenebileceğini bildiren Karaman, Çinliler'in bu hat üzerinde Ankara-İzmir, Ankara-Sivas, Sivas-Erzincan, Erzincan-Trabzon, Sivas-Malatya, Elazığ-Diyarbakır, Eskişehir-Antalya ve Konya-Antalya arasında hızlı tren yapmayı amaçladıklarını söyledi.

Çin'in demiryolu yapımında Avrupa ülkelerinde de pazar oluşturmaya çalıştığına dikkati çeken Karaman, bu nedenle Türkiye'yi, Avrupa'ya tanıtım sahası olarak gördüklerini kaydetti.

Karaman, ''İster Çin'in ister devletin kredisi olsun, bu, Türkiye'de demiryollarının 2023 hedeflerine ulaşmasında önemli bir adım atmamızı sağlayacak. Başbakanlar düzeyinde anlaşma imzaladık. Devlet kredisi verecekleri için geri ödemeleri kolay olacak. İyi işleyen hatlarda kısa sürede krediler geri ödenebilecek'' diye konuştu.

Süleyman Karaman, Çinlilerle yapılacak İpek Demiryolu Projesindeki hatlarda kullanılacak hızlı trenlerin Sivas'a kadar 250 kilometre, Sivas-Kars arasında ise 180-250 kilometre arasında hız yapabileceğinin öngörüldüğünü bildirdi.



İstanbul-Ankara arası 1.5 saate inecek



Çinli yetkililerin Ankara-İstanbul arasında 350-400 kilometre hız yapan trenlerle hat yapmayı ve iki il arasını 1,5 saate indirmeyi hedeflediklerini de belirten Karaman, 10 milyar dolara mal olacağı tahmin edilen bu projenin henüz kesinleşmediğini dile getirdi.

TCDD Genel Müdürlüğünün 2011 yılı için 4 milyar TL bütçe talep ettiğini ancak 3 milyar 105 milyon TL'lik bütçe aldığını kaydeden Karaman, kurumun Sivas, Erzincan ve Elazığ'ın da aralarında bulunduğu bazı illerde yapılacak barajlar nedeniyle su altında kalacak demiryollarının yeniden inşası için 3 yılda 500 milyon TL harcama yapacağını anlattı.



