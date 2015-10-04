Edirne'deki trafik kazasında ağır yaralanan teğmen hayatını kaybetti

Edirne'nin İpsala İlçesi'nde sınır gözetleme kulelerindeki nöbetten dönen askerleri taşıyan aracın devrilmesi sonucu meydana gelen kazada ağır yaralanan 24 yaşındaki teğmen Davut Başaran, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Aynı kazada hayatını kaybeden asker sayısı 2'ye yükseldi.

DHA’da yer alan habere göre, kaza, geçen cuma günü, ilçeye bağlı Yenikarpuzlu Beldesi yakınlarında meydana geldi. İpsala 1'inci Hudut Tabur Komutanlığı 1'inci Hudut Bölüğü Ferre Karakolu gözetleme kulelerinde nöbet tuttuktan sonra birliklerine dönen askerleri taşıyan araç, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yoldan çıkarak Meriç Nehri kenarındaki taşkın önleme seddesinden devrildi.

Ters dönen aracın altında kalan 21 yaşındaki er Mustafa Tuğrul, kaza yerinde yaşamını yitirirken, teğmen Davut Başaran ile erler 20 yaşındaki Ahmet Alpyürek ve aynı yaştaki Salih Başak yaralandı.

Durumu ağır olan teğmen Davut Başaran tedavi gördüğü Keşan Devlet Hastanesi 3'ncü seviye yoğun bakım servisinde, saat 04.30 sıralarında şehit oldu.

Doktor ve askeri yetkililer acı haberi hastanede bekleyen babası Eyüp Başaran ve astsubay olan ağabeyi Mevlüt Başaran'a verdi. Anne Sahure Başaran'ın ise hastalığı nedeniyle gelemediği bildirildi.

Cenazesi Ankara'ya gönderildi



Ankara'nın Sincan İlçesi nüfusuna kayıtlı şehit teğmen Davut Başaran'ın cenazesi askeri savcılığın incelemesi ardından Türk bayrağına sarılı tabutta otopsi için Ankara Gülhane Askeri Tıp Akademisi (GATA) Hastanesi'ne gönderildi.

Şehit teğmen Davut Başaran'ın cenazesinin, yarın Ankara'da düzenlenecek askeri törenin ardından toprağa verileceği bildirildi.

24 yaşındaki piyade teğmen Davut Başaran'ın geçen 30 Ağustos'ta harp akademisinden mezun olduktan sonra ilk görev yeri olarak İpsala'ya atandığı belirtildi.