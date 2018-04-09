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Edirne'deki fuhuş operasyonuna 9 gözaltı daha

Engin ÖZMEN/EDİRNE, (DHA)- EDİRNE'de daha önce 5 şüphelinin tutuklandığı fuhuş soruşturması kapsamında 9 kişi daha 'fuhşa aracılık' iddiasıyla gözaltına alındı

09 Nisan 2018 15:58

Engin ÖZMEN/EDİRNE, (DHA)- EDİRNE\'de daha önce 5 şüphelinin tutuklandığı fuhuş soruşturması kapsamında 9 kişi daha \'fuhşa aracılık\' iddiasıyla gözaltına alındı.
Edirne Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince geçen hafta düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 22 şüpheliden, 1\'i kadın 5\'i tutuklanarak cezaevine konulmuştu. Soruşturma kapsamında fuhuş yapan kadınlara aracılık yaptığı öne sürülen 9 kişi daha gözaltına alındı. Edirne Emniyet Müdürlüğü\'nde ifadeleri alınan şüphelileri elleri önden kelepçeli olarak adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin savcılıktaki soruşturmaları sürüyor.

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