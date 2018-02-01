Edirne'de Zaman Gazetesi protestosuna katılan sanıklara hapis cezası

Engin ÖZMEN/EDİRNE, (DHA)- EDİRNE\'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturma kapsamında, kapatılan Zaman Gazetesi\'ne destek için düzenlenen \'Zaman\'a sahip çık\' eylemine katıldıkları gerekçesiyle haklarında dava açılan 6\'sı tutuklu, 7 sanık, \'örgüt üyeliği\' suçundan, 6 yıldan 8.5 yıla kadar değişen hapis cezalarına çarptırıldı.

Edirne\'de 2014 yılında adliye önünde, kapatılan Zaman Gazetesi\'ne destek için eylem yapanlara yönelik soruşturma kapsamında, haklarında Edirne 2\'nci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde dava açılan tutuklu sanıklar Hakkı Yurttaş, Abdülkadir Akyel, Ersin Bulut, Yavuz Yakut, Yusuf Özalp, Serkan Uslu karar duruşmasında bulunurken, tutuksuz yargılanan Yasemin Özkul ise duruşmaya katılmadı.

Mahkemede son savunmalarını yapan tutuklu sanıklardan Hakkı Yurttaş, sağlık durumunun cezaevinde kalmaya elverişli olmadığını belirterek, \"Adliye önündeki basın açıklamasına şirket hissedarı olduğum için katılmam istendi. Şirket ortağı olarak buna katıldım. Himmet adı altında para toplamadım, örgüte herhangi bir şekilde parasal yardımda bulunmadım. Cezaevi koşullarında kalmaya elverişli değilim. Sağlık nedenleriyle tahliyeli talep ediyorum. Yunanistan\'a kaçma imkânım varken, kaçmadım; bunun göz önünde tutulmasını istiyorum\" dedi. Sanık Ersin Bulut da suçlamaları kabul etmeyerek, \"Öğretmen olarak 25 yıllık meslek hayatımda örnek bir insan olduğumu düşünüyorum. İşlemiş olduğum fiillerin suç tanımı yoktur. 16 aydır tutukluyum, kaçma şüphem yoktur, tahliyemi talep ediyorum\" diye konuştu.

Cezaevinde 22 kişi kaldıklarını ve sağlık açısından zor durumda olduğunu anlatan tutuklu sanık Yusuf Özalp da tahliyesini isteyerek, \"5 yıllık çalışmamdan dolayı FETÖ\'den suçlanıyorum. Ben 1.5 yıl önce istifa ettim. Buna rağmen yine de tutukluyum. Öğrenim hayatıma devam edebilmek için beraatımı istiyorum\" dedi. Sanıklardan Serkan Uslu ise terör örgütü üyesi olmadığını savunarak, \"Devlet ve milletimin aleyhine fiili veya sözlü hiçbir eylemde bulunmadım. Suç tarihinde İğneada\'da tatildeydim, demokrasi nöbetlerine ve yardım kampanyalarına katıldım. Hayatım boyunca herhangi bir suç işlemedim. Ben evimden işine, işinden evine giden bir kişiyim. Adliye önündeki eyleme katıldığım belirtiliyor, gösteri Anayasal bir haktır. O tarihte suç olmayan bir fiil, daha sonra suç unsuru kabul edilemez\" diye konuştu.

Adliye önündeki \'Zaman\'a sahip çık\' eylemine katıldığını söyleyen sanık Yavuz Yakut ise \"Adliye yakınındayken kalabalığı görerek meraktan gelmiştim, \'ByLock\' programını internetten indirerek bir süre kullandım. Bunu ticaret yaptığım firmalarla haberleşmek için kullandım. Ben terörist değilim, hiçbir terör eylemini desteklemiyorum\" ifadelerini kullandı.

8.5 YILA KADAR HAPİS CEZASI ALDILAR

Mahkeme heyeti, savunma ve son sözlerin ardından 6\'sı tutuklu 7 sanık hakkında cezaları açıkladı. Sanıklardan Hakkı Yurttaş ve Yusuf Özalp \'örgüt üyesi olmak\' suçundan 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. Sanık Yasemin Özkul, Yavuz Yakut ile Ersin Bulut ise \'örgüt üyesi olmak\' suçundan 8 yıl 6 ay 15 gün hapse mahkûm edildi. Serkan Uslu ve Abdülkadir Akyel ise \'örgüt üyesi olmak\' suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası aldı.

2 SANIĞA TAHLİYE, BİRİNE EV HAPSİ

Mahkeme heyeti, tutuklu sanıklardan Yusuf Özalp ve Hakkı Yurttaş\'ı tutuklu kaldıkları süreyi gözönüne alarak tahliye ederken, adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanan Yasemin Özkul\'a ise \'ev hapsi\' cezası verdi. Kararların açıklanmasının ardından adliyede bulunan bazı sanık yakınları ağladı.