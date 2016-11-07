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Edirne'de yürüyüş, protesto ve bildiri dağıtma yasaklandı!

Yasak, 30 Kasım'a kadar geçerli olacak

07 Kasım 2016 21:12

Edirne'de, ifade vermeye gitmeyen HDP'li milletvekillerine yönelik operasyon ve Diyarbakır'da meydana gelen bombalı terör saldırılarıyla ilgili her türlü yürüyüş, imza kampanyası, stant açma, çadır kurma, basın açıklamaları, oturma eylemi, protesto, bildiri dağıtma gibi etkinliklerin, 30 Kasım'a kadar yasaklandığı bildirildi.

Edirne Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, ülke genelinde 4 Kasım'da güvenlik güçlerince yapılan operasyonlarda, haklarında yakalama kararı bulunan bazı HDP'li milletvekillerinin gözaltına alındığı, beraberinde Diyarbakır'da meydana gelen bombalı araç saldırısı sonucunda vatandaşlardan ve güvenlik görevlilerinden şehit ve yaralananlar olduğu belirtildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"2935 sayılı Olağanüstü Hal Kanununun 11/m ve 14/c maddeleri ile 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi gereğince ilimizde geçmiş yıllarda meydana gelmiş toplumsal olaylar göz önüne alındığında, karşı karşıya gelebilecek karşıt gruplar arasında çatışmaların olabileceği değerlendirilerek, ülkemiz genelinde HDP milletvekillerine yönelik yapılan operasyonlar ve Diyarbakır'da meydana gelen bombalı terör saldırıları ile ilgili çeşitli gruplarca yapılmak istenen protesto eylemi, oturma eylemi, basın açıklaması, yürüyüş, stant kurma, imza kampanyası ve bildiri dağıtma gibi etkinlikleri, 4 Kasım-30 Kasım tarihlerinde Valilik makamının 04/11/2016 tarih ve 2016/240 sayılı olurlarıyla Edirne il genelinde yasaklanmıştır."

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