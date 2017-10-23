Edirne'de, Yunanistan'a kaçmak isteyen 4 FETÖ'cü yakalandı

EDİRNE, (DHA)- EDİRNE\'de düzenlenen operasyonla, Yunanistan\'a kaçmak isteyen memur, öğretmen, öğretim görevlisi ve yazılım mühendisi 4 FETÖ/PDY şüphelisi ile onlara yardım eden Suriye uyruklu 1 kişi yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ile Uzunköprü İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, geçen cumartesi gecesi FETÖ/PDY terör örgütü üyelerinin Yunanistan\'a kaçacağı bilgisi üzerine bölgede önlem aldı. Jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda, ormanlık alana gizlenen 5 şüpheli yakaladı. Yapılan ilk araştırmada, şüphelilerden F.S.\'nin (34) Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı\'nda memur iken KHK ile FETÖ/PYD kapsamında ihraç edildiği ve örgütün şifreli haberleşme sistemi \'ByLock\' kullanıcısı olduğu; G.Ö.\'nün (32) Ankara\'da matematik öğretmen iken KHK ile FETÖ/PDY kapsamında ihraç edildiği ve \'ByLock\' kullanıcısı olduğu; T.K.\'nın (38) Fatih Üniversitesi\'nde öğretim görevlisi olduğu, suç kaydı ve arama kaydı bulunmadığı; İ.Ö.\'nün (33) yazılım mühendisi olduğu suç ve arama kaydı bulunmadığı belirlendi. Yakalanan Suriye uyruklu 28 yaşındaki A.O.\'nun ise Yunanistan\'a kaçmak isteyen FETÖ\'cülere organizatörlük yaptığı tespit edildi.

Jandarmanın gözaltına aldığı 5 şüpheli ile ilgili soruşturma sürüyor.