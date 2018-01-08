Edirne'de yoğun sis 

Ali Can ZERAY/EDİRNE, (DHA)- EDİRNE\'de etkili olan sis, görüş mesafesini 50 metreye kadar düşürdü.

Edirne gece yarısından itibaren sisli havanın etkisi altına girdi. Görüş mesafesinin yer yer 50 metreye kadar düştüğü kentte özellikle trafikte aksamalar yaşandı. Polis ekipleri kentin önemli yerlerinde önlem alarak sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.Sis nedeniyle Mimar Sinan\'ın \'Ustalık eserim\' dediği tarihi Selimiye Camii de görünmez oldu. Meteoroleji yetkilileri sisli havanın gün içinde etkili olacağını söyledi.



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