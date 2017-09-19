Edirne'de yakalanan 4 FETÖ şüphelisi serbest bırakıldı

Ünsal YÜCEL/KEŞAN (Edirne), (DHA)- EDİRNE’nin Keşan İlçesi\'nde jandarma tarafından gözaltına alınan FETÖ/PDY şüphelisi 4 kişi sevk edildikleri mahkeme tarafından adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Edirne Jandarma Komutanlığı ekipleri, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında terör örgütüne üye olmak suçundan Keşan Ceza Hakimliği\'nce araması olan İ.Ö., H.Ö., E.Ö. ve E.Ö.\'yü ilçeye bağlı Paşayiğit Mahallesi\'nde yakalayarak, gözaltına aldı. Şüphelilerin ev, işyeri ve araçlarında yapılan aramalarda bulunan 1 dizüstü bilgisayar, 1 tablet bilgisayara, 5 cep telefonu, 3 flaş bellek ve 2 elektronik eşyaya el konuldu. İ.Ö., H.Ö., E.Ö. ve E.Ö. jandarmadaki işlemlerinin ardından Keşan Adliyesi\'ne sevk edildi. 4 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.