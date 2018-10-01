Edirne'de yağmur yağışı

Ali Can ZERAY/EDİRNE, (DHA)- EGE Denizi üzerinden hafta sonu yurda giriş yapması beklenen fırtınanın yön değiştirmesinin ardından, Edirne\'de dün başlayan aralıklı yağmur yağışı bugün de sürdü.

Ege Denizi üzerinden yurda girmesi beklenen fırtınaya karşı diğer kentler gibi önlem alınan Edirne, fırtınanın yön değiştirmesiyle rahat bir nefes aldı. Öte yandan, Edirne\'de dün başlayan ve aralıklarla süren yağmur yağışı bugün de etkisini sürdürdü. Hava sıcaklığının 16 derece olduğu kentte yağmur trafikte zaman zaman aksamalara neden oldu. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar saçak altlarına girerek korunmaya çalıştı. Meteoroloji yetkilileri, yağmurun gün içinde zaman zaman şiddetini artırarak devam edeceğini bildirdi.



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