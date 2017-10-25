Edirne'de yağmur etkili oldu

Ali Can ZERAY/EDİRNE, (DHA)- EDİRNE\'de öğle saatlerinde başlayan sağanak yağış, hayatı olumsuz yönde etkilerken, kentte 21 derece olan hava sıcaklığı da 7 dereceye kadar düştü.

Edirne\'de etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz yönde etkilerken, bazı cadde ve sokaklar suyla kaplandı. Giriş katında bulunan bazı işyerlerini su bastı. Bunun üzerine itfaiye ekipleri su boşaltma çalışmaları yaptı. Yağışa hazırlıksız yakalananlar zor durumda kalırken trafik ekipleri suyla kaplı yollarda önlem alarak sürücüleri uyardı. Kentte son 12 saatte metrekareye 15 kilogram yağış düşerken, hava sıcaklığı da 21 dereceden 7 dereceye düştü. Meteroloji yetkilileri, gün içinde yağmur yağışının süreceğini bildirdi.



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