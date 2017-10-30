Edirne'de uyuşturucu operasyonu: 4 tutuklama

Ünsal YÜCEL/EDİRNE, (DHA) - EDİRNE polisinin uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonlarda gözaltına alınan 4 şüpheli, tutuklandı.

Edirne Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Ekipler, içinde İ.K. ve T.Ş.\'nin bulunduğu aracı Çavuşbey Mahallesi\'nde durdurdu. Araçta yapılan aramada satışa hazır 20,71 gram esrarla uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 5 bin 385 lira ele geçirildi. Gözaltına alınan İ.K. ve T.Ş., emniyetteki sorgularında, uyuşturucuyu Selami isimli şüpheliden aldıklarını söyledi. Yapılan çalışmada, Selami isimli şüphelinin R.M. olduğu tespit edildi. R.M., evine yapılan baskınla yakalanarak, gözaltına alındı. Şüphelinin evinde yapılan aramada 149,65 gram esrar, ele geçirildi.

Polis ekipleri, Yıldırım Hacı Sarraf Mahallesi\'nde de uyuşturucu satışı yapılan bir eve operasyon düzenledi. Evde 7,06 gram bonzai, ele geçilirken, E.E., gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından \'uyuşturucu ticareti yapmak\' suçundan adliyeye sevk edilen İ.K., T.Ş., R.M. ve E.E. mahkemece tutuklanarak, cezaevine konuldu.