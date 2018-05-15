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Edirne'de üsteğmene FETÖ gözaltısı

Ali Can ZERAY/EDİRNE, (DHA)- EDİRNE'de, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Üsteğmen B

15 Mayıs 2018 19:40

Ali Can ZERAY/EDİRNE, (DHA)- EDİRNE\'de, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Üsteğmen B.K., gözaltına alındı.
Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Edirne\'de görevli Üsteğmen B.K., hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Edirne Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheli Üsteğmen B.K.\'yi evinde gözaltına alırken, evde yapılan aramada bazı belge ve bilgisayarlara el konuldu. Emniyet Müdürlüğü\'ndeki işlemlerinin ardından Üsteğmen B.K.\'nin soruşturmanın yürütüleceği Bitlis\'e gönderileceği belirtildi.
 

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